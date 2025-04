Volume, brilho e styling impecável: este modelador está a 98 euros e faz o mesmo que um Dyson

Ter um cabelo brilhante, volumoso e com um styling profissional já não exige um investimento exorbitante. O My Wave surge como uma alternativa acessível ao Dyson Air Wrap, oferecendo tecnologia avançada para modelar sem danificar os fios. Com um design elegante, múltiplos acessórios e funções intuitivas, adapta-se a qualquer tipo de cabelo e necessidade. Os utilizadores destacam a sua facilidade de uso, rapidez e os resultados impressionantes. E por apenas 98 euros, este modelador prova que é possível conseguir um cabelo de sonho sem sair de casa.