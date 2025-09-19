Facebook
Wonja Collection by Hôma
Há 3h e 24min
Mais Vistos
00:04:25
Secret Story
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
tvi
00:01:11
Secret Story
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
tvi
00:13:34
Dois às 10
Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava
tvi
00:01:09
Dois às 10
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
tvi
Destaques IOL
Hôma
Esta coleção da Hôma faz-nos esquecer a Zara Home. Ou como seguir as tendências a preços “low cost”
Piscina gratuita
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar na piscina gratuita mais bonita de Portugal
Receitas
Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana
Saude
Os benefícios de fazer chá com folhas de nespereira: aprenda a fazer
Mais Lidas
Benfica
Ali Koç: «Contratação de Mourinho foi uma decisão errada de ambas as partes»
maisfutebol
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Fogo
Incêndios em Viseu mobilizam mais de 400 operacionais e 21 meios aéreos
cnn
Atletismo
PEDRO PICHARDO CAMPEÃO DO MUNDO DO TRIPLO SALTO
maisfutebol
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
À lei da bola
Quando jogamos (a propósito da Feira das Colheitas)?
maisfutebol