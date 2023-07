Yolanda Tati revela gravidez que tem mantido em segredo há 5 meses

Ontem às 10:08

Depois de um casamento de sonho em Itália no passado mês de maio (ver galeria acima), Yolanda Tati anunciou que está grávida do seu segundo filho com imagens amorosas da sua barriga que já não permite esconder a novidade.

“O tanto que eu já andei com o Baby 2 não está escrito, JURO 😅 Não só espargatas no nosso Casamento 🤸🏾‍♂️🙉🙈 Mas o tanto de Viagens, de Trabalhos, Apresentações de Eventos, Reuniões e desafios psicológicos, físicos e mentais no sufoco de um 1° trimestre (e 2° também) com muitas mais náuseas e indisposição do que na primeira gravidez… Viver tudo isto e manter-me focada nas minhas batalhas e em dar sempre o MELHOR de mim a nível Profissional e Pessoal, faz com que me sinta muito ORGULHOSA de ser MULHER ❤️”, escreveu a influencer.

“Somos, realmente, o milagre da VIDA. Gratidão a Deus, ao Universo, a Todos: Por TUDO”, concluiu. A publicação foi inundada por uma onda de parabéns e elogios.

Yolanda Tati e Marco Turco já são pais de Leonardo, que completa dois anos em breve.