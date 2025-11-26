Facebook Instagram

Zara Home no outlet de Vila do Conde: as peças (e os preços) que valem a visita

Há 5 min

A influenciadora Ana Ribeiro Neves partilhou um vídeo da nova Zara Home Outlet no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, revelando peças com preços que chamaram a atenção dos seguidores. Entre os destaques estão individuais de mesa a 5,50€, almofadas decorativas a 20,99€, mantas natalícias com desconto (de 29€ para 20,99€) e conjuntos de talheres reduzidos, como as colheres que passaram de 15,99€ para 10,99€. A loja oferece ainda decorações de Natal, têxteis para a casa, roupa e brinquedos para bebé, consolidando-se como uma opção interessante para quem procura renovar a casa ou encontrar prendas de Natal com a qualidade e estética características da marca.

Mais Vistos
00:03:10
Secret Story
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
tvi
00:03:18
Secret Story
Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa
tvi
00:06:08
Secret Story
«Vai tomar comprimidos para a cabeça» e «Cada vez me dás menos vontade»: Pedro 'explode' com Marisa
tvi
00:01:32
Secret Story
Alerta: Pedro e Marisa acertam no segredo de Bruna mas não tocam no botão
tvi
Destaques IOL
Secret story
OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)  
Aldi
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes
Como aquecer a casa
Sem aquecimentos suficientes em casa? Temos 10 truques para manter a casa quente
Animais
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer
Mais Lidas
Dois às 10
Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»
tvi
Piscinas interiores
Um dos melhores parques aquáticos interiores europeus fica em Portugal. E é um sonho
Natal
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
Historias de amor
«Abandonei a minha filha aos 16 anos»: quase duas décadas depois, recebi a mensagem que mudou tudo
Gordura abdominal
Ganhou gordura na barriga depois dos 40 anos? Corte estes 7 alimentos da sua vida
Tragedia
Empregada de limpeza morta a tiro quando entrava numa casa para trabalhar. Morador pensou que era um assaltante