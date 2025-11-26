Zara Home no outlet de Vila do Conde: as peças (e os preços) que valem a visita

A influenciadora Ana Ribeiro Neves partilhou um vídeo da nova Zara Home Outlet no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, revelando peças com preços que chamaram a atenção dos seguidores. Entre os destaques estão individuais de mesa a 5,50€, almofadas decorativas a 20,99€, mantas natalícias com desconto (de 29€ para 20,99€) e conjuntos de talheres reduzidos, como as colheres que passaram de 15,99€ para 10,99€. A loja oferece ainda decorações de Natal, têxteis para a casa, roupa e brinquedos para bebé, consolidando-se como uma opção interessante para quem procura renovar a casa ou encontrar prendas de Natal com a qualidade e estética características da marca.