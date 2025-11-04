Zero arrependimentos: quem trocou o Dyson por este aspirador explica porquê

Este artigo pode conter links afiliados*

Por menos de metade do preço de um Dyson, o AONUS A9S promete o mesmo nível de limpeza — e, segundo quem já o testou, cumpre. Custa cerca de 130 €, está disponível na Amazon, e acumula centenas de avaliações positivas de utilizadores que o comparam diretamente ao Dyson V8.

Muitos destacam a potência e autonomia como os grandes trunfos. “Aspira tão bem como o meu antigo Dyson, é mais leve e dura o dobro”, escreve um comprador. Outro refere que “a bateria chega e sobra para limpar a casa toda”, enquanto vários elogiam o silêncio e o facto de o aspirador ficar em pé sozinho, sem precisar de suporte de parede. Há quem vá mais longe: “Tenho dois Dyson e nenhum justifica o preço depois de experimentar este.”

Com 580 W de potência, 55 KPa de sucção e até 75 minutos de autonomia, o AONUS A9S mostra que não é apenas uma cópia. O modo automático ajusta a potência consoante a sujidade, e o ecrã LED tátil indica o nível da bateria e alertas de manutenção — detalhes geralmente reservados a modelos mais caros.

A leveza é outro ponto a seu favor: 1,6 kg, contra 2,6 kg do Dyson V8. Junta-se ainda um depósito de 1,2 litros, filtros HEPA laváveis e uma escova com luz LED que facilita a limpeza em zonas escuras. “Depois de cinco meses de uso continuo a achar que a luz é um extra essencial”, comenta uma utilizadora.

No conjunto, o AONUS A9S surge como uma alternativa sólida e inteligente para quem procura qualidade sem pagar o preço premium. Os utilizadores são unânimes: potência, autonomia e praticidade de topo, por menos de 150 € — um desafio direto à Dyson que poucos esperavam.

