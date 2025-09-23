Estendal 'secreto' cheio de roupa que desaparece e não ocupa espaço em casa. E é genial

Este artigo pode conter links afiliados*

O Foxydry Mini soma uma média de 4,4 estrelas em mais de duas mil avaliações na Amazon. Custa cerca de 162 euros e surge numa altura em que os dias de chuva começam a aproximar-se — quando secar roupa dentro de casa passa a ser um desafio maior.

Um espaço livre em segundos

Este estendal fica preso ao tecto e, quando não está em uso, desaparece da vista, deixando a divisão arrumada e luminosa. Fabricado em alumínio e aço inoxidável, tem capacidade para suportar até 10 kg de roupa. Quem o experimentou garante que é robusto e prático: “Comprei há um ano e funciona sempre bem. Sobe e desce sem esforço e é muito silencioso”.

Pensado para facilitar a vida

O mecanismo de corrente deste estendal permite ajustar a altura sem dificuldade, tornando mais simples estender e recolher a roupa. Além disso, chega semi-montado e a instalação não levanta grandes problemas — há quem diga que “as instruções são claras e a grelha ficou no sítio sem qualquer complicação”.

Avaliações que convencem

As opiniões são consistentes: quem compra raramente se arrepende. “Excelente produto. O preço é justo e a montagem correu bem”, lê-se numa das avaliações. Outro cliente reforça a utilidade para casas com pouco espaço: “Recomendo a quem precisa de um estendal pequeno que liberta muito mais espaço do que os modelos tradicionais”. Há também quem elogie o design discreto e o facto de não bloquear a luz natural.

No fundo, o sucesso do Foxydry Mini explica-se pela simplicidade: ocupa pouco, aguenta bastante e desaparece quando não é preciso. Com a chegada do tempo frio e húmido, acaba por ser uma alternativa prática para manter a casa organizada e a roupa sempre em dia.

