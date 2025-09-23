Facebook Instagram
Descobertas

Estendal 'secreto' cheio de roupa que desaparece e não ocupa espaço em casa. E é genial

Encontrámos o estendal de teto Foxydry Mini — discreto, resistente e com milhares de avaliações positivas na Amazon.
IOL
Há 2h e 8min

Este artigo pode conter links afiliados*

Foxydry Mini estendal
Foxydry Mini estendal
Estendal que desaparece? Sim. E tem espaço para duas máquinas de roupa

O Foxydry Mini soma uma média de 4,4 estrelas em mais de duas mil avaliações na Amazon. Custa cerca de 162 euros e surge numa altura em que os dias de chuva começam a aproximar-se — quando secar roupa dentro de casa passa a ser um desafio maior.

Um espaço livre em segundos

Este estendal fica preso ao tecto e, quando não está em uso, desaparece da vista, deixando a divisão arrumada e luminosa. Fabricado em alumínio e aço inoxidável, tem capacidade para suportar até 10 kg de roupa. Quem o experimentou garante que é robusto e prático: “Comprei há um ano e funciona sempre bem. Sobe e desce sem esforço e é muito silencioso”.

Compre aqui

Pensado para facilitar a vida

O mecanismo de corrente deste estendal permite ajustar a altura sem dificuldade, tornando mais simples estender e recolher a roupa. Além disso, chega semi-montado e a instalação não levanta grandes problemas — há quem diga que “as instruções são claras e a grelha ficou no sítio sem qualquer complicação”. 

Avaliações que convencem

As opiniões são consistentes: quem compra raramente se arrepende. “Excelente produto. O preço é justo e a montagem correu bem”, lê-se numa das avaliações. Outro cliente reforça a utilidade para casas com pouco espaço: “Recomendo a quem precisa de um estendal pequeno que liberta muito mais espaço do que os modelos tradicionais”. Há também quem elogie o design discreto e o facto de não bloquear a luz natural.

No fundo, o sucesso do Foxydry Mini explica-se pela simplicidade: ocupa pouco, aguenta bastante e desaparece quando não é preciso. Com a chegada do tempo frio e húmido, acaba por ser uma alternativa prática para manter a casa organizada e a roupa sempre em dia.

Compre aqui

estendal secreto focydry mini

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Estendal que desaparece? Sim. E tem espaço para duas máquinas de roupa
Este estendal de interior e exterior é de génio: 13 metros de comprimento, mas guarda-se em apenas 20 centímetros
O estendal quase invisível que se desdobra e nos salva em dias de chuva
Genial! Esta cobertura faz com que a roupa do estendal seque num piscar de olhos
Mais Vistos
00:02:58
Secret Story
«Como mulher e mãe magoa-me muito... estou mesmo desiludida»: Fábio desolado com raspanete de Vera
tvi
00:02:15
O Arquiteto
Elsa Medeiros descobre o impensável no escritório de Tomé Serpa
tvi
00:02:04
Secret Story
Liliana com ciúmes de Fábio e Vera
tvi
00:01:21
Dois às 10
Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menino de 5 anos morreu dentro de equipamento hospitalar que explodiu quando fazia um tratamento. Pais pedem 100 milhões em indemnização
Receitas
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos
Continente
Acabou a guerra do ice tea lá em casa: Continente já tem chá gelado delicioso e aprovado pelos nutricionistas
Embarcação
Dos Estados Unidos à Austrália, incidente na Costa da Caparica está a correr mundo
Mais Lidas
Euromilhões
Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira
cnn
Famosos
Sim, este homem é Rui Ribeiro: veja como o galã de "Secret Story" era muito diferente antes do reality show da TVI!
selfie
Dois às 10
O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro
tvi
MF Mundo
Casa de Roberto Martínez em Cascais assaltada
maisfutebol
Historias de amor
Apaixonei-me por uma colega de trabalho e deixei o meu marido: “A primeira vez que nos envolvemos foi tudo diferente”
China
O mais recente porta-aviões da China tem um sistema novo para o lançamento de caças. Só os EUA têm a mesma tecnologia
cnn