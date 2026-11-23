Há nomes que ficam para sempre na história do desporto português. Francis Obikwelu é um deles. O antigo velocista, que levou Portugal ao pódio olímpico e fez história nas pistas internacionais, completou 48 anos e assinalou a data com uma emotiva declaração nas redes sociais. A família foi a grande protagonista da mensagem.

Quem se lembra de Francis Obikwelu dificilmente esquece a velocidade, a determinação e a imagem do atleta que fez vibrar os portugueses nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Mais de duas décadas depois desse momento histórico, o antigo campeão continua a despertar a atenção, desta vez por uma razão bem diferente: o aniversário e uma declaração pública de amor e gratidão à família.

Nascido a 22 de novembro de 1978, na Nigéria, Francis Obikwelu completou 48 anos e aproveitou a ocasião para partilhar uma reflexão sobre a vida. Na legenda de uma fotografia publicada nas redes sociais, o antigo atleta começou por agradecer a Deus pela saúde e pela oportunidade de celebrar mais um ano.

Mas houve alguém a quem dedicou palavras particularmente especiais: a mulher, com quem partilha a vida e os filhos.

«Ao completar mais um ano de vida, agradeço a Deus pelo dom da vida, pelo dom da boa saúde e pelo dom de todas as pessoas que tornam a vida mais fácil, especialmente a minha mulher, com quem tenho filhos maravilhosos», escreveu.

O antigo velocista não escondeu a importância da companheira no seu percurso pessoal, agradecendo-lhe os sacrifícios diários que faz para que nada falte à família, sobretudo quando está ausente por motivos profissionais.

«Minha querida, estou grato pelos sacrifícios diários que continuas a fazer para que a nossa família prospere, especialmente enquanto estou fora, a trabalhar», acrescentou.

Uma declaração particularmente ternurenta de um homem que, depois de tantos anos a conquistar medalhas e a bater recordes, faz questão de destacar as pessoas que estão ao seu lado longe das pistas.

Na mesma publicação, Francis Obikwelu deixou ainda uma palavra de agradecimento aos restantes familiares, amigos, fãs e pessoas que têm acompanhado o seu percurso. Terminou com um desejo de bênçãos, proteção divina e felicidade para todos.

De uma história de superação à glória olímpica

A vida de Francis Obikwelu nem sempre foi marcada por medalhas e reconhecimento. Nascido em Onitsha, na Nigéria, chegou a Portugal em 1994, ainda adolescente, para participar nos Mundiais de Juniores de atletismo.

Acabou por ficar no país e enfrentou dificuldades nos primeiros tempos, chegando a trabalhar na construção civil, no Algarve. A vontade de continuar a correr e a ajuda de pessoas que acreditaram no seu talento acabaram por mudar o rumo da sua vida.

Depois de passar pelo Belenenses, chegou ao Sporting, em 1996, e começou a construir uma carreira que viria a colocá-lo entre os grandes nomes do atletismo internacional.

Em 2001, adquiriu a nacionalidade portuguesa e passou a representar Portugal nas grandes competições.

O momento que o tornou inesquecível para milhões de portugueses aconteceu nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Na prova dos 100 metros, conquistou a medalha de prata, com o extraordinário tempo de 9,86 segundos, estabelecendo um recorde europeu.

Mas a sua história de sucesso não ficou por aí. Em 2006, nos Campeonatos da Europa de Gotemburgo, conquistou duas medalhas de ouro, nos 100 e nos 200 metros, confirmando o estatuto de um dos melhores velocistas da sua geração.

Em 2011, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio europeu, desta vez nos 60 metros, em pista coberta.

Despediu-se das competições internacionais em 2016, mas não abandonou o atletismo. Tem continuado ligado à modalidade, nomeadamente através do acompanhamento e treino de jovens atletas.

O Sporting também fez questão de assinalar a data

A data especial não passou despercebida ao Sporting, clube que Francis Obikwelu representou durante grande parte da carreira.

Os leões fizeram questão de felicitar o antigo atleta, recordando a ligação de um dos nomes mais importantes da história do atletismo do clube.

Hoje, longe da pressão das grandes competições e dos segundos que decidiam medalhas, Francis Obikwelu parece valorizar sobretudo aquilo que considera verdadeiramente essencial: a saúde, a família e as pessoas que o acompanham.

O homem que um dia fez milhões de portugueses prenderem a respiração durante menos de dez segundos continua a escrever a sua história. Desta vez, com a família no centro de tudo.