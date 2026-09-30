Este foi o 'aviso' que João Monteiro deu ao irmão e que mostra um lado do namorado de Cristina Ferreira que ninguém conhece

João Monteiro é conhecido do grande público, sobretudo, pela relação com Cristina Ferreira. Mas, dentro da família, o papel é outro: é também irmão de Francisco Monteiro e, aparentemente, não hesita em dizer-lhe aquilo que pensa quando o assunto é o amor.

Foi isso mesmo que Francisco revelou na mais recente Curva da Vida, no Big Brother All Stars. Ao recordar os últimos tempos e a relação com Andrea Pestana, o vencedor do Big Brother 2023 contou que recebeu do irmão um conselho particularmente direto, e que o fez perceber que precisava de mudar alguns aspetos da sua vida.

“O meu irmão também me disse uma coisa importante: ou mudas a tua vida ou vais acabar por perder o maior diamante que te apareceu", disse Zaza, como é carinhosamente tratado.

A frase foi dita numa altura em que Francisco já tinha conhecido Andrea e começava a perceber a importância que aquela relação poderia vir a ter na sua vida.

João Monteiro não teve dúvidas

Francisco não escondeu que as palavras do irmão lhe ficaram na memória. Depois de ouvir o conselho, reconheceu que precisava de fazer mudanças para conseguir preservar a relação.

“Tenho consciência disso. Sei que tenho que mudar a minha vida, sei que tenho que ser melhor porque, caso contrário, também acabo por destruir a sorte que me apareceu”, admitiu.

O discurso surgiu durante um dos momentos mais pessoais da sua Curva da Vida, onde Francisco falou também de algumas das dificuldades que atravessou depois da vitória no Big Brother 2023.

“O maior diamante” é Andrea Pestana

Francisco não poupou elogios à atual namorada. O concorrente contou que tudo começou de uma forma inesperada, depois de se deparar com Andrea Pestana nas redes sociais. Mais tarde, descreveu-a como “a mulher mais bonita do mundo” e “a coisa mais preciosa” da sua vida.

É neste contexto que ganha outra dimensão o conselho de João Monteiro. Para o irmão, havia algo que Francisco podia perder caso não estivesse disposto a alterar determinados comportamentos e a olhar de outra forma para a sua vida.

E Francisco parece ter percebido a mensagem. “Talvez tenha que ter passado por tudo isto para encontrar a pessoa mais especial do mundo”, afirmou.

O vencedor do Big Brother 2023 revelou ainda que espera casar com Andrea e constituir família.

João Monteiro, o irmão por detrás de um dos romances mais mediáticos

A curiosidade em torno das palavras de João Monteiro ganha ainda outra dimensão pelo facto de ele próprio viver uma relação que se tornou uma das mais acompanhadas pelo público português.

O tenista mantém uma relação com Cristina Ferreira, depois de os dois se terem aproximado na sequência da participação de Francisco no Big Brother 2023. A relação acabou por ser assumida publicamente pelo casal em janeiro de 2024.

Francisco, aliás, já falou várias vezes sobre a relação do irmão com a apresentadora. Quando soube do namoro, contou que não ficou surpreendido e chegou a descrever Cristina como uma “excelente conselheira”.

Em 2024, chegou também a escrever sobre o casal no seu livro O Improvável – De Miúdo Rebelde a Vencedor, onde revelou a felicidade por ver o irmão e Cristina juntos.

Agora, é o próprio Francisco que mostra um lado diferente de João: o de irmão atento à sua vida amorosa.