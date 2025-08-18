Quando a família já não pode ver bifes de frango: a receita espanhola que faz milagres

O frango é um dos ingredientes mais utilizados na cozinha portuguesa, apreciado pela sua versatilidade e sabor. Encontrámos uma receita que promete renovar por completo a forma de preparar este prato tão comum, partilhada pela conta de Instagram @receitasaprendaespana, que conta com mais de 14 mil seguidores. Esta sugestão combina ingredientes simples e técnicas de preparo que garantem um resultado suculento e irresistível, perfeito para surpreender toda a família.

Ingredientes:

Duas peitos de frango

Um ovo

Uma chávena de natas

Três dentes de alho picados

Uma colher de sopa de mostarda

Uma colher de chá de sal

Meia colher de chá de pimenta preta

Uma colher de chá de orégãos

Uma colher de chá de pimentão doce

Uma colher de chá de essência de baunilha

Meia chávena de farinha de trigo

Óleo (para fritar)

Salsa picada (opcional, para guarnecer)

Preparação:

1. Preparar o Frango:

Corte os peitos de frango em pedaços mais pequenos.

Coloque todos os pedaços num recipiente.

2. Preparar o Molho:

Numa taça separada, misture o ovo, as natas e o alho picado.

Adicione a mostarda, o sal, a pimenta, os orégãos, o pimentão doce e a essência de baunilha.

Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados.

3. Combinar e infundir:

Verta o molho sobre os pedaços de frango.

Misture cuidadosamente para que cada pedaço fique coberto pelo molho.

4. Adicionar a farinha:

Acrescente a farinha de trigo à mistura de frango e molho.

Envolva bem para que a farinha se integre completamente.

5. Fritar o frango:

Aqueça o óleo numa frigideira.

Coloque os pedaços de frango no óleo quente e frite até dourarem de ambos os lados.

6. Finalizar e servir:

Retire o frango da frigideira e coloque sobre papel de cozinha para absorver o excesso de óleo.

Se desejar, adicione salsa picada para guarnecer.

Esta receita transforma o frango num prato cheio de sabor e textura, ideal para renovar as refeições do dia a dia e surpreender a família com uma combinação inesperada de ingredientes. Para mais ideias e receitas inspiradoras, vale a pena explorar a conta @receitasaprendaespana.