Quando a família já não pode ver bifes de frango: a receita espanhola que faz milagres

O frango é um dos ingredientes mais utilizados na cozinha portuguesa, apreciado pela sua versatilidade e sabor. Encontrámos uma receita que promete renovar por completo a forma de preparar este prato tão comum, partilhada pela conta de Instagram @receitasaprendaespana, que conta com mais de 14 mil seguidores. Esta sugestão combina ingredientes simples e técnicas de preparo que garantem um resultado suculento e irresistível, perfeito para surpreender toda a família.
Ingredientes:
- Duas peitos de frango
- Um ovo
- Uma chávena de natas
- Três dentes de alho picados
- Uma colher de sopa de mostarda
- Uma colher de chá de sal
- Meia colher de chá de pimenta preta
- Uma colher de chá de orégãos
- Uma colher de chá de pimentão doce
- Uma colher de chá de essência de baunilha
- Meia chávena de farinha de trigo
- Óleo (para fritar)
- Salsa picada (opcional, para guarnecer)
Preparação:
1. Preparar o Frango:
- Corte os peitos de frango em pedaços mais pequenos.
- Coloque todos os pedaços num recipiente.
2. Preparar o Molho:
- Numa taça separada, misture o ovo, as natas e o alho picado.
- Adicione a mostarda, o sal, a pimenta, os orégãos, o pimentão doce e a essência de baunilha.
- Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados.
3. Combinar e infundir:
- Verta o molho sobre os pedaços de frango.
- Misture cuidadosamente para que cada pedaço fique coberto pelo molho.
4. Adicionar a farinha:
- Acrescente a farinha de trigo à mistura de frango e molho.
- Envolva bem para que a farinha se integre completamente.
5. Fritar o frango:
- Aqueça o óleo numa frigideira.
- Coloque os pedaços de frango no óleo quente e frite até dourarem de ambos os lados.
6. Finalizar e servir:
- Retire o frango da frigideira e coloque sobre papel de cozinha para absorver o excesso de óleo.
- Se desejar, adicione salsa picada para guarnecer.
Esta receita transforma o frango num prato cheio de sabor e textura, ideal para renovar as refeições do dia a dia e surpreender a família com uma combinação inesperada de ingredientes. Para mais ideias e receitas inspiradoras, vale a pena explorar a conta @receitasaprendaespana.