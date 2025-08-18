Facebook Instagram
Quando a família já não pode ver bifes de frango: a receita espanhola que faz milagres

Uma receita de frango que vai mudar a forma como olha para este clássico da cozinha portuguesa
IOL
Ontem às 12:10
Receita com peito de frango
Foto: @receitasaprendaespana,

O frango é um dos ingredientes mais utilizados na cozinha portuguesa, apreciado pela sua versatilidade e sabor. Encontrámos uma receita que promete renovar por completo a forma de preparar este prato tão comum, partilhada pela conta de Instagram @receitasaprendaespana, que conta com mais de 14 mil seguidores. Esta sugestão combina ingredientes simples e técnicas de preparo que garantem um resultado suculento e irresistível, perfeito para surpreender toda a família.

Ingredientes:

  • Duas peitos de frango
  • Um ovo
  • Uma chávena de natas
  • Três dentes de alho picados
  • Uma colher de sopa de mostarda
  • Uma colher de chá de sal
  • Meia colher de chá de pimenta preta
  • Uma colher de chá de orégãos
  • Uma colher de chá de pimentão doce
  • Uma colher de chá de essência de baunilha
  • Meia chávena de farinha de trigo
  • Óleo (para fritar)
  • Salsa picada (opcional, para guarnecer)

 Preparação:

1. Preparar o Frango:

  • Corte os peitos de frango em pedaços mais pequenos.
  • Coloque todos os pedaços num recipiente.

2. Preparar o Molho:

  • Numa taça separada, misture o ovo, as natas e o alho picado.
  • Adicione a mostarda, o sal, a pimenta, os orégãos, o pimentão doce e a essência de baunilha.
  • Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados.

3. Combinar e infundir:

  • Verta o molho sobre os pedaços de frango.
  • Misture cuidadosamente para que cada pedaço fique coberto pelo molho.

4. Adicionar a farinha:

  • Acrescente a farinha de trigo à mistura de frango e molho.
  • Envolva bem para que a farinha se integre completamente.

5. Fritar o frango:

  • Aqueça o óleo numa frigideira.
  • Coloque os pedaços de frango no óleo quente e frite até dourarem de ambos os lados.

6. Finalizar e servir:

  • Retire o frango da frigideira e coloque sobre papel de cozinha para absorver o excesso de óleo.
  • Se desejar, adicione salsa picada para guarnecer.

Esta receita transforma o frango num prato cheio de sabor e textura, ideal para renovar as refeições do dia a dia e surpreender a família com uma combinação inesperada de ingredientes. Para mais ideias e receitas inspiradoras, vale a pena explorar a conta @receitasaprendaespana.

