Facebook Instagram
Dicas

Um pouco de vinagre na frigideira: aprendemos o truque espanhol que faz a carne perfeita

Um simples toque de vinagre na frigideira pode transformar o frango: torna a carne mais suculenta, saborosa e fácil de digerir
IOL
Há 2h e 33min
peito de peru
peito de peru
Chickinho anuncia Smash Burger de Frango durante evento (e se não puder ir, pode encomendar)

O frango é uma das carnes mais consumidas nas casas portuguesas. É um alimento que quase todos temos em casa por ser super prático e fácil de se fazer. Combina com quase todos os acompanhamentos e adapta-se a inúmeros pratos. No entanto, nem sempre é fácil manter a carne com sabor, muitas vezes o frango cozinha em demasia, perde o sabor natural e fica seco.

Contudo, existe um truque de cozinha que pode fazer toda a diferença: adicionar um pouco de vinagre à frigideira antes de cozinhar. A carne acaba por ganhar uma textura muito mais agradável, preserva o sabor, facilita a digestão e mantém os nutrientes

O vinagre é um ingrediente natural com propriedades antioxidantes e anti-bacterianas, que contribui para conservar melhor os alimentos durante a preparação. De acordo com o site El Diario, alguns estudos indicam que ajuda a regular os níveis de glicose no sangue.

Outro benefício é o seu efeito como conservante natural, ajudando a manter a carne em bom estado e a reduzir a proliferação de bactérias na superfície. Embora não substitua as boas práticas de higiene, este método combina eficácia e simplicidade.

RELACIONADOS
Chickinho anuncia Smash Burger de Frango durante evento (e se não puder ir, pode encomendar)
Arroz de frango no forno sem sujar loiça: só precisa de um pirex
Cozinhar frango: aprendemos estas três marinadas e acabámos com a monotonia lá em casa
Finalmente uma air fryer com espaço a sério: serve 10 pessoas e tem dois cestos independentes
Mais Vistos
00:03:51
Secret Story
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»
tvi
00:02:03
Secret Story
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
tvi
00:02:15
Secret Story
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»
tvi
00:04:58
Secret Story
Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»
tvi
Destaques IOL
Receitas
Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista
Receitas
Faça este pão saudável em casa na air fryer. Fica super crocante e fofo
Frango
Um pouco de vinagre na frigideira: aprendemos o truque espanhol que faz a carne perfeita
Aldeia Natal
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Mais Lidas
Apresentadora de televisao
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
Seleção
José Sá dispensado da Seleção pela morte do avô
maisfutebol
Creme
114 anos depois, o creme da lata azul continua a ser bom? A opinião de uma farmacêutica
versa
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Jose raposo
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Bichos-da-prata
Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz