Um pouco de vinagre na frigideira: aprendemos o truque espanhol que faz a carne perfeita

O frango é uma das carnes mais consumidas nas casas portuguesas. É um alimento que quase todos temos em casa por ser super prático e fácil de se fazer. Combina com quase todos os acompanhamentos e adapta-se a inúmeros pratos. No entanto, nem sempre é fácil manter a carne com sabor, muitas vezes o frango cozinha em demasia, perde o sabor natural e fica seco.

Contudo, existe um truque de cozinha que pode fazer toda a diferença: adicionar um pouco de vinagre à frigideira antes de cozinhar. A carne acaba por ganhar uma textura muito mais agradável, preserva o sabor, facilita a digestão e mantém os nutrientes

O vinagre é um ingrediente natural com propriedades antioxidantes e anti-bacterianas, que contribui para conservar melhor os alimentos durante a preparação. De acordo com o site El Diario, alguns estudos indicam que ajuda a regular os níveis de glicose no sangue.

Outro benefício é o seu efeito como conservante natural, ajudando a manter a carne em bom estado e a reduzir a proliferação de bactérias na superfície. Embora não substitua as boas práticas de higiene, este método combina eficácia e simplicidade.