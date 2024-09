Maioria das vítimas são mulheres sozinhas. 'Golpe do condutor' que fez milhares de vítimas em Londres chegou a Espanha

O que significam as luzes de aviso no painel do carro?

6 coisas que não deve deixar no carro no verão

Andar na estrada tem sempre o seu nível de perigo, já que nunca estamos realmente livres de nos envolvermos num acidente. Mas parece que agora há quem esteja a provocar choques propositados para ganhar dinheiro. O “golpe do condutor” que é muito comum em Londres está a chegar a outras países, e, em Espanha, as seguradoras estão a ficar preocupadas.

De acordo com o site espanhol El Motor, do El País, a nova fraude que está a ser feita em Espanha é realizada com recurso a motociclos, normalmente dois. Quem esta nas motos simula um acidente ou até provoca um, incluindo uma terceira pessoa inocente que de repente se vê no meio de um grande problema.

O objetivo do “golpe do condutor” é fingir lesões para receber uma indemnização.

O golpe normalmente tem como alvo as mulheres que estão sozinhas no automóvel. Uma pessoa numa mota chama a atenção do motorista do veículo e pede para ele se aproximar. Nesse momento, vem uma segunda pessoa de mota e colide com o carro. Na confusão, a primeira pessoa desaparece e a segunda tira as fotos para fazer a denuncia à seguradora.

O golpe está a tornar-se cada vez mais comum. No Reino Unido, por exemplo, entre 2021 e 2023, 2250 motoristas foram vítimas destes acidentes provocados para se receber dinheiro. +e estimado que o valor destas falsas alegações ronde os 32 milhões de euros.

Como evitar ser vítima deste golpe

Em Portugal ainda não há relatos deste tipo de casos. Ainda assim, todos os cuidados são poucos.

Est4eja atento a comportamentos estranhos nas estradas e tenha especial atenção em cruzamentos, recomenda o site El Motor. Caso se veja envolvido numa situação deste estilo, tire várias fotografias a ambos os veículos e anote informações como matrícula e a identidade do condutor.

Se possível, procure testemunhas e verifique se há camaras que possam ter captado o sucedido. Por último, não se esqueça de entrar em contacto com a seguradora.