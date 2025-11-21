Ministério das Finanças alerta: circulam conteúdos fraudulentos com a imagem do ministro

O Ministério das Finanças alertou hoje para a divulgação de conteúdos falsos com o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a aconselhar investimentos e produtos financeiros.

Em comunicado, o ministério denuncia que "anúncios e notícias com imagem e nome do ministro Joaquim Miranda Sarmento, a aconselhar certo tipo de investimentos e produtos financeiros, são falsos" e que já tomou as devidas diligências junto das entidades competentes".

Na nota, explica que em causa estão "conteúdos fraudulentos que não têm qualquer ligação ao ministro de Estado e das Finanças, nem ao Ministério das Finanças".

O Ministério das Finanças recomenda que "os cidadãos verifiquem sempre a origem da informação e considerem apenas as fontes e os canais oficiais de informação e comunicação".

O gabinete de Miranda Sarmento adianta que já levou a cabo as devidas diligências junto da Procuradoria-Geral da República.

Nos últimos meses, têm surgido alertas semelhantes, de utilização da imagem de economistas e gestores, para promover produtos financeiros.

Em outubro, o presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, João Duque, denunciou vídeos falsos que utilizam a sua imagem para a venda de produtos financeiros e aconselhou a denúncia às entidades gestores das plataformas.

Também o ex-banqueiro António Horta Osório denunciou a existência de campanhas digitais de alegados produtos ou oportunidades de investimento que utilizam o seu o nome e imagem, explicando serem “totalmente falsas”.