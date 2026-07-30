Recebeu esta mensagem ou este e-mail das Finanças? Parecem verdadeiros, mas é uma fraude

Se recebeu um e-mail das Finanças a pedir para emitir recibos verdes em falta ou atualizar os seus dados pessoais, tenha cuidado. A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar para uma nova vaga de mensagens fraudulentas que estão a circular e que tentam enganar os contribuintes para roubar informação pessoal.

Segundo a AT, os e-mails são falsos e não devem ser abertos nem seguidos. O objetivo dos burlões é levar as vítimas a clicar em ligações maliciosas e a introduzir dados pessoais ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.

Os dois esquemas que estão a circular

A Autoridade Tributária identificou, para já, dois tipos de mensagens fraudulentas. Uma delas informa falsamente que existem "recibos verdes por emitir" e pede ao destinatário para aceder ao Portal das Finanças através de um link incluído no e-mail para regularizar a situação.

Outra mensagem alerta para um suposto prazo para atualização dos dados pessoais, incentivando o contribuinte a clicar numa ligação para efetuar essa atualização.

Em ambos os casos, a recomendação é clara: não clique em nenhum link!

O que deve fazer se receber este contacto suspeito

A Autoridade Tributária deixa várias recomendações para evitar cair neste tipo de fraude:

Não abra links enviados nestas mensagens.

Consulte sempre as comunicações diretamente na sua área pessoal do Portal das Finanças, acedendo ao site oficial e nunca através de ligações recebidas por e-mail ou SMS

Confirme o domínio do remetente. As comunicações oficiais da AT são enviadas a partir de endereços terminados em @at.gov.pt

Nunca partilhe a palavra-passe de acesso ao Portal das Finanças

Se tiver dúvidas sobre a autenticidade da mensagem, não responda, não forneça dados pessoais e contacte a Autoridade Tributária através dos seus canais oficiais

Perante qualquer mensagem inesperada que invoque as Finanças, desconfie. Antes de clicar em qualquer ligação ou fornecer informação, confirme sempre a autenticidade da comunicação diretamente no Portal das Finanças ou junto da Autoridade Tributária.