Facebook Instagram
Dicas

Atenção: mensagens fraudulentas estão a enganar clientes deste banco

Especialista alerta para mensagens que roubam dados deste banco
IOL
Há 3h e 11min
Pessoa no telemóvel
Pessoa no telemóvel
Foto: freepik
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"

Nos dias de hoje, muitos de nós recebemos constantemente mensagens e notificações no telemóvel ou por email sobre acessos a contas, atualizações de serviços ou alertas de segurança. Mas nem todas estas mensagens são aquilo que parecem.

Recentemente, foi identificado um novo esquema que imita comunicações do Santander, aparentemente legítimas, mas que têm como objetivo enganar os clientes. O alerta foi dado pelo especialista em IT @nunobcarvalho, que explica que estas mensagens fingem informar sobre acessos de novos dispositivos e apelam à urgência para que o utilizador clique num link.

Embora as mensagens aparentem ser enviadas pelo banco, trata-se de phishing, uma técnica de fraude online que tenta enganar os clientes para que forneçam dados pessoais e credenciais de acesso. As mensagens apelam frequentemente à urgência, tentando fazer com que os destinatários ajam rapidamente sem questionar a autenticidade.

Ao clicar no link, a vítima é redirecionada para um site que copia o netbanco do Santander, com o único objetivo de roubar informações sensíveis e permitir acesso indevido à conta bancária.

O especialista reforça que os clientes devem estar atentos a estes sinais de fraude e nunca clicar em links suspeitos. Em caso de dúvida, devem sempre aceder diretamente ao site oficial do banco ou contactar o serviço de apoio ao cliente para confirmar a veracidade da mensagem.

RELACIONADOS
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
Antes de usar o multibanco faça isto ou habilita-se a ficar sem dinheiro
Há uma nova fraude que chega às contas empresariais nas redes sociais
Há mais empresas portuguesas vítimas de fraude
Há uma nova fraude telefónica com a qual tem de ter cuidado. Já há dezenas de queixas
Mais Vistos
00:05:57
Dois às 10
"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta
tvi
00:03:13
Secret Story
Ricardo João defende Ana dos "ataques" dos colegas: «É minha namorada»
tvi
00:01:06
Secret Story
Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto
tvi
00:06:31
Secret Story
Sara parte em defesa de Jéssica e arrasa Ana: «Mas qual é o teu problema?»
tvi
Destaques IOL
História
Fui abandonado pela minha mãe e quando a encontrei tive a maior desilusão: «Nunca pensei que fosse assim»
Fraude
Atenção: mensagens fraudulentas estão a enganar clientes deste banco
Tragédia
Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu
Tragédia
Mãe e bebé de dois anos ficaram gravemente feridos após explosão destruir a casa inteira
Mais Lidas
Real Madrid
Adepto que foi expulso pelo Real: «Tenho dois filhos negros e gosto de me vestir como mulher»
maisfutebol
Base das Lajes
Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes
cnn
Instrutor Joaquim
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos
China
Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa
cnn
Famosos
Futebol português de luto: Liliana Coelho morre aos 35 anos
selfie
FBI
FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles
cnn