Atenção: mensagens fraudulentas estão a enganar clientes deste banco

Nos dias de hoje, muitos de nós recebemos constantemente mensagens e notificações no telemóvel ou por email sobre acessos a contas, atualizações de serviços ou alertas de segurança. Mas nem todas estas mensagens são aquilo que parecem.

Recentemente, foi identificado um novo esquema que imita comunicações do Santander, aparentemente legítimas, mas que têm como objetivo enganar os clientes. O alerta foi dado pelo especialista em IT @nunobcarvalho, que explica que estas mensagens fingem informar sobre acessos de novos dispositivos e apelam à urgência para que o utilizador clique num link.

Embora as mensagens aparentem ser enviadas pelo banco, trata-se de phishing, uma técnica de fraude online que tenta enganar os clientes para que forneçam dados pessoais e credenciais de acesso. As mensagens apelam frequentemente à urgência, tentando fazer com que os destinatários ajam rapidamente sem questionar a autenticidade.

Ao clicar no link, a vítima é redirecionada para um site que copia o netbanco do Santander, com o único objetivo de roubar informações sensíveis e permitir acesso indevido à conta bancária.

O especialista reforça que os clientes devem estar atentos a estes sinais de fraude e nunca clicar em links suspeitos. Em caso de dúvida, devem sempre aceder diretamente ao site oficial do banco ou contactar o serviço de apoio ao cliente para confirmar a veracidade da mensagem.