É a cara do pai. Mulher de Frederico Varandas mostra fotos dos filhos e um deles é a "fotocópia" do presidente do Sporting

Há parecenças de família que são difíceis de ignorar. E, no caso de Frederico Varandas e do filho Santiago, basta olhar para algumas das fotografias partilhadas por Katarina Larsson para perceber porquê.

A mulher do presidente do Sporting tem mostrado alguns momentos da vida familiar e os dois filhos do casal, Santiago e Petra, acabam inevitavelmente por roubar as atenções. Mas é o filho mais velho quem tem provocado mais comentários entre os seguidores: Santiago está cada vez mais parecido com o pai.

O cabelo claro e os olhos azuis dão-lhe, naturalmente, um ar muito diferente do presidente dos leões. Mas há traços e expressões que fazem com que a comparação seja imediata. E os seguidores não deixam passar despercebida a semelhança. Há quem brinque e lhe chame “Mini Varandas” ou “Varandinhas”, numa espécie de versão em miniatura do presidente do Sporting.

O resultado é uma combinação curiosa: os traços que parecem ter vindo do pai, mas com o lado nórdico bem presente através da mãe.

Um “mini Varandas” com genes suecos

Katarina Larsson nasceu na Suécia e chegou a Portugal em 2004, tendo-se ligado posteriormente ao Sporting enquanto atleta de triatlo. O próprio Frederico Varandas já se referiu publicamente à mulher como uma “viking linda”.

É essa mistura que torna Santiago tão particular aos olhos de quem acompanha a família. Se de um lado parece haver uma forte parecença física com Frederico Varandas, do outro há o cabelo loiro e os olhos claros associados às raízes suecas da mãe. É uma espécie de “Mini Varandas” em versão viking.

A família de Frederico Varandas e Katarina Larsson

Frederico Varandas e Katarina Larsson conheceram-se no Sporting, numa altura em que ele trabalhava como médico do clube e ela era atleta. A relação começou alguns anos antes de Varandas chegar à presidência do Sporting e os dois acabaram por construir uma família.

Santiago nasceu em 2019 e, em maio de 2023, nasceu Petra, a segunda filha do casal.

Desde então, apesar de manterem alguma discrição em relação à vida privada, tanto Frederico como Katarina têm partilhado ocasionalmente momentos em família.

Os filhos já apareceram, por exemplo, vestidos com as cores do Sporting, em dias de jogo, e também em momentos de férias e lazer.

Em março de 2026, a família surgiu novamente junta num momento particularmente público: Frederico Varandas foi votar nas eleições do Sporting acompanhado por Katarina e pelos dois filhos, Santiago e Petra.

Santiago já é um pequeno sportinguista

Se há uma coisa que parece estar bem definida na família Varandas-Larsson é a ligação ao Sporting.

Santiago já foi fotografado várias vezes com as cores dos leões e, ainda em criança, começou também a praticar futebol no clube.

Em 2024, Frederico Varandas partilhou uma fotografia dos dois filhos vestidos com equipamento do Sporting e deixou uma mensagem que dizia simplesmente: “Geração vencedora!”.

Mais recentemente, Katarina voltou a mostrar momentos descontraídos dos dois filhos, incluindo imagens em que Santiago e Petra festejavam em casa os golos de Viktor Gyökeres.

Mas, entre todas as fotografias, há um detalhe que continua a saltar à vista: Santiago parece cada vez mais uma pequena versão do pai.

Longe dos holofotes de Alvalade

Para lá do futebol e da exigência associada à presidência do Sporting, Frederico Varandas já assumiu publicamente que a família ocupa um lugar central na sua vida.

Em 2024, numa entrevista a Daniel Oliveira, falou abertamente sobre os filhos e confessou que o nascimento de Santiago e Petra mudou a sua vida, descrevendo a experiência como uma “injeção de amor”.

Também sobre Katarina, Varandas já deixou palavras de grande carinho, descrevendo-a como o seu equilíbrio e como o lugar onde consegue deixar de ser o presidente do Sporting e simplesmente ser Frederico.

Katarina, por seu lado, vai revelando nas redes sociais esse lado mais familiar da vida do casal. E, entre fotografias de viagens, dias de praia, jogos do Sporting e momentos em casa, há dois protagonistas que parecem conquistar cada vez mais os seguidores.

Petra pela ternura e pelas parecenças com a mãem e Santiago pela enorme semelhança com o pai. E, a avaliar pelos comentários às fotografias, há uma coisa em que os seguidores parecem estar de acordo: o presidente do Sporting tem uma pequena versão sua em casa.