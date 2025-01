Mãos secas e gretadas: recomendações dos especialistas para prevenir e aliviar o problema

As melhores dicas para uma pele saudável no inverno

Com a chegada dos dias mais frios, é comum que as mãos fiquem secas e, por vezes, surgem frieiras. A principal razão para isso acontecer é a falta de hidratação na pele, que se torna ainda mais visível devido ao vento e às baixas temperaturas.

De acordo com especialistas da Web MD, hidratar as mãos é essencial para evitar este tipo de desconfortos. A chave está em aplicar regularmente creme hidratante, idealmente cinco ou seis vezes ao dia, antes mesmo de sentir os primeiros sinais de ressecamento. A hidratação constante ajuda a manter as mãos protegidas e suaves.

Quando escolher o seu creme hidratante, opte por produtos que tenham lanolina e óleo de jojoba, o que ajudam a manter a pele macia. Além disso, produtos com glicerina e ácido hialurónico são excelentes para uma maior hidratação. Se as suas mãos estiverem 'rachadas', invista em produtos mais espessos, como vaselina ou cremes enriquecidos com manteiga de cacau, que proporcionam uma camada de proteção extra.

No momento em que lava as mãos, escolha sabonetes suaves e aplique o hidratante a seguir da lavagem, para que a pele retenha a hidratação. Para quem lava as mãos várias vezes ao dia, uma boa alternativa é substituir algumas lavagens com gel desinfetante, que é mais suave para a pele.

Para aqueles que sofrem mais de pele seca, não se esqueça de proteger as suas mãos com luvas sempre que sair de casa.