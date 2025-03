É bonita, prática e a comida não agarra": esta frigideira antiaderente está a menos de 20€

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta frigideira antiaderente de granito torna a cozinha mais fácil e saudável no dia a dia. Com o seu revestimento de alta qualidade, permite preparar ovos estrelados e outros alimentos delicados sem que agarrem ao fundo, usando muito menos gordura.

O cabo de madeira mantém-se frio enquanto cozinha, oferecendo conforto e segurança, enquanto a sua base distribui o calor de forma rápida e uniforme em todos os tipos de fogão, incluindo placas de indução.

O interior de alumínio fundido é extremamente resistente e fácil de limpar - basta passar um pano húmido e está pronto para a próxima utilização. Com 24 cm de diâmetro, esta frigideira tem o tamanho perfeito para refeições individuais ou para duas pessoas.

A popularidade desta frigideira é comprovada pelas mais de 700 unidades vendidas apenas no último mês e pela classificação média de 4,1 estrelas em mais de 1.175 avaliações. "É muito fácil de limpar e pelo preço é excelente", partilha um cliente satisfeito. "É bonita, prática e os alimentos não agarram de forma alguma ", comenta outro utilizador. Um terceiro acrescenta: "Gostei especialmente do design em creme e madeira, e a comida desliza perfeitamente na superfície". A crescente base de clientes pela Europa demonstra que esta frigideira antiaderente de 19€ tem conquistado cozinheiros de todos os níveis, com resultados que impressionam tanto pela qualidade como pela facilidade de utilização.

