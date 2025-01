Tem uma frigideira ou tacho queimado? Experimente o truque do sal grosso

Quando nos aventuramos na cozinha, é normal que os imprevistos aconteçam. Quem nunca acabou por queimar uma panela ou frigideira durante a preparação de uma refeição, seguido pela tarefa ainda mais chata: limpar ou tentar remover as partes queimadas? A boa notícia é que existe uma forma surpreendente para resolver esse problema e que as vai deixar como novas.

Um artigo do site Women and Home, revela um truque que lhe vai facilitar a vida: a utilização de sal grosso. E como deve fazer? Não poderia ser mais simples. Basta polvilhar uma quantidade generosa de sal na panela em questão e usar uma esponja húmida para "trabalhar" o sal na queimadura. Repita o processo até que a queimadura desapareça. Depois é só esfregar com detergente, para dar o toque final.

Um especialista, recomenda este método especialmente para panelas de ferro fundido: "Com panelas de ferro fundido ou cobre, não use limão, pois isso pode corroer a panela. Em vez disso, polvilhe generosamente sal marinho e esfregue as marcas de queimadura com um pano limpo. Enxágue e borrife óleo de cozinha na superfície da panela para preencher os poros e criar uma superfície lisa e antiaderente."

Com este truque, não tem de se preocupar mais com os esfregões da cozinha e ficar horas a tentar tirar as queimaduras.