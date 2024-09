Saiba por que nunca deve lavar as frigideiras quando ainda estão quentes. Está a destruí-las

Acabou de preparar o jantar e, antes de se sentar para comer, resolve pôr água fria nas panelas e nas frigideiras que usou. O motivo é simples: desta forma, os restos de comida não secam e não perde uma eternidade a esfregar. Isto até pode parecer uma boa ideia, mas de acordo com especialistas citados pelo site Reviewed, da USA Today, este hábito está a danificar as suas frigideiras e tachos.

Quando o metal das panelas e das frigideiras aquece, há uma expansão do material. Quando arrefece, há contração. O ideal é que deixemos que este processo de arrefecimento aconteça naturalmente, o que não acontece quando pomos água fria quando o material ainda está quente. Nestes casos, provocamos um choque térmico.

Como refere a cientista Julia MacDougall, em declarações ao Reviewed, o choque térmico representa um risco para o material de cozinha já que pode fazer com que parta. E mesmo quando tal não acontece, vai danificando as panelas e frigideiras, fazendo com que não conduzam tão bem o calor, o que interfere com a preparação dos alimentos.

Aço inoxidável, vidro ou ferro fundido: faz diferença de que material é a panela?

Apesar de uns materiais serem mais suscetíveis do que outros ao choque térmico, todos eles sofrem com a mudança repentina de temperaturas.

O vidro pode partir com mais facilidade, assim como as panelas e frigideiras metálica mais finas, mas mesmo a frigideira de ferro fundido mais robusta também pode ficar danificada quando passa por um choque térmico.

Qual é a maneira correta de lavar as frigideiras e as panelas

O mais importante, como já referimos, é deixar os utensílios de cozinha arrefecerem completamente antes de lhes pormos água. E sim, é verdade que os restos de comida vão secar, tornando-se mais difíceis de eliminar. Mas há como contornar este problema

Julia MacDougall testou várias manchas de comida para perceber quanto tempo seria necessário deixar as panelas e as frigideiras de molho para as eliminar. A conclusão é que basta deixar entre três e quatro horas. Se deixar mais do que este tempo, não vai fazer diferença na hora de remover a mancha, alerta a cientista.

Se os seus utensílios ficaram com manchas difíceis e nem deixar de molho diminuiu o problema, procure esfregar as zonas afetadas com uma mistura de água e vinagre. Se for numa panela ou frigideira de aço inoxidável, use um produto próprio para não danificar.