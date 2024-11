Tem bolor no frigorífico ou congelador? Saiba como limpar e prevenir o seu reaparecimento

O bolor nos frigoríficos, além de prejudicar o funcionamento do aparelho, pode representar um risco à saúde. O site espanhol da seguradora Mapfre deixa algumas dicas para eliminá-lo de forma eficaz e prevenir que reapareça.

Como limpar o mofo do frigorífico

Vai precisar de:

Água quente

Vinagre branco

Bicarbonato de sódio

Esponja ou pano de microfibra

Escova de dentes velha (para zonas difíceis)

Recipiente com detergente líquido

Passo a passo:

1. Desligue o frigorífico e retire todos os alimentos do interior. Verifique se há algum produto estragado e descarte-o.

2. Remova prateleiras e gavetas. Lave estas peças com água quente e detergente. Se houver manchas de mofo, use uma mistura de vinagre branco com água para limpar.

3. Lave as juntas das portas, onde o mofo frequentemente se acumula. Aplique uma solução de água e vinagre ou, para mofo mais resistente, uma mistura de água com um pouco de lixívia, utilizando uma escova de dentes velha para esfregar.

4. Limpe o interior do frigorífico com uma mistura de água morna e bicarbonato de sódio, que ajuda a eliminar manchas e odores. Passe um pano húmido para remover resíduos.

5. Não se esqueça da bandeja localizada na parte inferior. É um local propício para o crescimento de mofo. Limpe-a com água e bicarbonato.

6. Seque bem todos os componentes antes de recolocá-los no frigorífico. Isto evita acumulação de humidade, que favorece o aparecimento de mofo.

Como prevenir o mofo no frigorífico