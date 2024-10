O seu frigorífico dá estalidos? Perceba a razão e se é motivo de preocupação

Já lhe aconteceu estar em casa sozinho e, do nada, ouvir um barulho de estalido vindo da cozinha? Pois bem, com certeza, já percebeu que a origem do som é o seu frigorífico e o barulho não é uma situação isolada. O estalido é feito tanto por frigoríficos novos como velhos e a sua origem é explicada através da física.

Num artigo do site Casa Vogue, é explicado que o barulho de estalos que o frigorífico faz é provocado pelas mudanças de temperatura e dilatação dos materiais. É que apesar de o eletrodoméstico ser um objeto inanimado, isso não quer dizer que não se adapte ao ambiente à sua volta (e mesmo dentro dele).

Uma das principais razões dos estalidos é a crepitação do gelo, ou seja, o barulho que é feito quando o gelo fica em contacto com a temperatura ambiente e começa a derreter, estalando. Por isso, é mais comum acontecer depois de se abrir o congelador.

Há ainda um outro grande responsável pelos estalidos do frigorífico: a dilatação e contração dos materiais. Com a diferença de temperaturas que existe entre o exterior e o interior do frigorífico e com o normal funcionamento do aparelho, há uma dilatação e contração dos materiais de que é feito – normalmente plástico e metal. Em alguns casos, este processo pode provocar o barulho de estalidos que às vezes ouvimos.

Os estalidos do meu frigorífico são motivo de preocupação?

De forma geral, o barulho de estalidos de um frigorífico é bastante normal e são o resultado do normal funcionamento do eletrodoméstico. No entanto, se começar a repara que acontecem com mais frequência do que o que verificado antes ou até se o frigorífico está com um funcionamento anormal, é importante contactar um profissional para perceber se há algum problema e se é necessário fazer alguma reparação.