Frigorífico com poças de água? O problema pode estar neste sítio

Pode passar despercebido, mas existe um pequeno dreno no interior do frigorífico que tem uma função essencial: eliminar o excesso de humidade que se gera durante o processo de arrefecimento. Quando está limpo, garante o bom desempenho do eletrodoméstico, quando está entupido, pode causar acumulação de gelo, poças de água e até alimentos molhados.

Nem todos os frigoríficos têm este sistema, mas a maioria dos modelos modernos inclui um pequeno canal de drenagem, que conduz a água da humidade até um reservatório na parte traseira, onde evapora naturalmente. Já os modelos mais antigos ou simples, sem sistema no frost, exigem descongelação manual para evitar o mesmo problema.

De acordo com o site El Cronista, especialistas explicam que este pequeno canal pode ficar bloqueado por restos de comida, embalagens partidas ou partículas de gelo. Também o uso diário influencia — abrir a porta com frequência ou guardar alimentos ainda quentes aumenta o vapor e a humidade, dificultando o funcionamento correto.

A limpeza é simples: recomenda-se usar cotonetes, escovas finas ou palhinhas, evitando objetos metálicos ou pontiagudos que possam danificar o sistema.

Nos modelos com gelo, deve-se fazer uma limpeza profunda de 3 em 3 meses. Nos sistemas no frost, uma limpeza leve mensal é suficiente.Deve também verificar as borrachas da porta também ajuda a manter a eficiência e a reduzir a formação de humidade.