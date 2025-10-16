Facebook Instagram
Dicas

Frigorífico com poças de água? O problema pode estar neste sítio

Evite a acumulação de gelo no fundo do frigorífico. É isto que deve fazer
IOL
Há 1h e 24min
Limpar frigorífico Foto: Prostooleh, Freepik
Limpar frigorífico Foto: Prostooleh, Freepik
Não é apenas um mini frigorífico nem serve só para comida. E por isso é dos mais vendidos da Amazon

Pode passar despercebido, mas existe um pequeno dreno no interior do frigorífico que tem uma função essencial: eliminar o excesso de humidade que se gera durante o processo de arrefecimento. Quando está limpo, garante o bom desempenho do eletrodoméstico, quando está entupido, pode causar acumulação de gelo, poças de água e até alimentos molhados.

Nem todos os frigoríficos têm este sistema, mas a maioria dos modelos modernos inclui um pequeno canal de drenagem, que conduz a água da humidade até um reservatório na parte traseira, onde evapora naturalmente. Já os modelos mais antigos ou simples, sem sistema no frost, exigem descongelação manual para evitar o mesmo problema.

De acordo com o site El Cronista, especialistas explicam que este pequeno canal pode ficar bloqueado por restos de comida, embalagens partidas ou partículas de gelo. Também o uso diário influencia — abrir a porta com frequência ou guardar alimentos ainda quentes aumenta o vapor e a humidade, dificultando o funcionamento correto.

A limpeza é simples: recomenda-se usar cotonetes, escovas finas ou palhinhas, evitando objetos metálicos ou pontiagudos que possam danificar o sistema.

Nos modelos com gelo, deve-se fazer uma limpeza profunda de 3 em 3 meses. Nos sistemas no frost, uma limpeza leve mensal é suficiente.Deve também verificar as borrachas da porta também ajuda a manter a eficiência e a reduzir a formação de humidade.

 

RELACIONADOS
Não é apenas um mini frigorífico nem serve só para comida. E por isso é dos mais vendidos da Amazon
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Estas são as 4 melhores frutas para queimar calorias, segundo especialistas
Pedra branca: o produto à venda na Mercadona e no Leroy Merlin que deixa os alumínios como novos
Mais Vistos
00:01:28
Secret Story
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito
tvi
00:02:09
Secret Story
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»
tvi
00:01:20
Secret Story
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
tvi
00:02:34
Secret Story
«Se o Fábio quisesse, ela já tinha aqui dentro...»: Liliana não tem dúvidas sobre 'interesse' de concorrente
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Tragédia
Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida
Autarquicas2025
PSD e PS estavam empatados com 542 votos cada. Um voto nulo decidiu o próximo presidente da freguesia de Vila Marim
cnn
Chega
Erro no boletim de voto numa freguesia em Lisboa "pode ser inédito", mas vai ser "uma obra-prima" para o Chega
cnn
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Tragédia
Pais deram filha como desaparecida quando ela era adolescente. Tiveram-na presa num quarto durante 27 anos e só agora foi descoberta