É por isto que nunca deve guardar a comida dentro do tacho no frigorífico

Quem nunca, num momento de preguiça ou pressa, enfiou um tacho de arroz ou uma panela com guisado dentro do frigorífico? Porém, este é um hábito que comporta riscos e que deve ser evitado. Como escreve o site espanhol ‘El Diario’, existem pelo menos três razões para não o fazer:

As panelas não vedam hermeticamente:

As panelas ou frigideiras não possuem tampa hermética, essencial em todo armazenamento de alimentos. Portanto, mesmo tapando, o conteúdo não fica bem protegido e não podemos evitar o problema de contaminação cruzada entre os alimentos que estão fora e os que estão dentro da panela. Ao colocar a panela com os alimentos no frigorífico, cria-se um ambiente húmido, ideal para o crescimento de bactérias, por isso é melhor protegê-los bem de germes e bactérias, bem como de odores de outros alimentos.

O sabor pode mudar:

A qualidade e o sabor dos alimentos podem ser afetados, pois o recipiente de metal pode alterar o sabor. Isso acontece especialmente com alimentos ácidos como o tomate.

As panelas podem estragar-se:

Além de danificar o conteúdo e o interior da panela, o armazenamento prolongado de alimentos salgados ou ácidos pode causar corrosão do metal, reduzindo sua durabilidade.

Os recipientes de vidro são uma excelente opção para armazenar alimentos por se tratar de um material não poroso e que não absorve odores ou sabores. Os recipientes de plástico são também outra opção, mas devemos ter em mente que, ao contrário do vidro, o plástico pode absorver odores e sabores ao longo do tempo. Veja neste artigo os sinais que as caixas de plástico dão para perceber que está na hora de as deitar fora.