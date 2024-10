Reparou nos orifícios sujos do seu frigorífico? Essa sujidade interior provoca mau cheiro e resolve-se assim

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Este artigo pode conter links afiliados*

Manter o frigorífico limpo não é só uma questão de organização, é essencial para evitar maus odores e prolongar a durabilidade dos alimentos. Muitas vezes, os orifícios de drenagem acumulam restos de comida e detritos, o que pode levar ao bloqueio do sistema de escoamento e ao surgimento de um cheiro desagradável. Felizmente, existe solução: um kit de limpeza de 5 peças que permitem limpar e desentupir o circuito do frigorífico com facilidade, garantindo um ambiente mais higiénico para os seus alimentos.

Um kit de limpeza com 5 peças para desentupir, descongelar e prevenir bloqueios

Este kit de 5 peças oferece as ferramentas necessárias para manter o frigorífico limpo e funcional. A escova de dragagem de mola e o tubo de dragagem de 1,5 metros permitem desentupir qualquer obstrução com eficiência. O raspador de gelo facilita o descongelamento, enquanto a tampa de drenagem previne futuras acumulações. O removedor de furos de drenagem ajuda a limpar o sistema. Este conjunto é reutilizável, oferecendo uma solução prática para o problema.

Consulte aqui o preço do kit

Passo a passo para utilizar o kit no seu frigorífico:

Passo 1: Desligar o frigorífico da corrente elétrica, removendo a ficha da tomada para garantir segurança.

Passo 2: Esvaziar o conteúdo do frigorífico, retirando todos os alimentos e objetos do seu interior.

Passo 3: Inserir um tubo ou mangueira pequena no orifício de drenagem, localizado no fundo do frigorífico.

Passo 4: Aquecer água até cerca de 80°C (não a ferver completamente) e absorver esta água com uma seringa.

Passo 5: Injetar a água quente através da seringa no orifício de drenagem para derreter o gelo ou qualquer obstrução que esteja a bloquear o sistema.

Passo 6: Colocar um tampão de de borracha ou outro instrumento no orifício de drenagem para evitar futuros entupimentos.

Poupe tempo e dinheiro

A simplicidade de utilização deste kit permite que qualquer pessoa consiga limpar o frigorífico em casa, sem a necessidade de contratar técnicos. Além de poupar nas despesas com reparações, este kit de limpeza do frigorífico ajuda a manter o eletrodoméstico a funcionar de forma eficiente, prolongando a sua vida útil.

O que dizem os utilizadores?

Quem já comprou o kit destaca a facilidade de utilização e a qualidade dos materiais. Uma das avaliações refere que “o tubo, a seringa e a escova fizeram o trabalho!”. Outro utilizador menciona: “eu pensava que estava tudo limpo, mas este kit tirou imensa sujidade do orifício de drenagem, é ótimo e custa pouco”.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.