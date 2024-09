Saiba como eliminar maus cheiros do frigorífico com saquinhos de chá

O frigorífico é um dos eletrodomésticos mais importante que temos em casa. Mas por melhor que seja a garantir que os alimentos durem muito tempo, não tem a capacidade de os manter por tempo indeterminado. Às vezes lá nos distraímos e quando abrimos a porta do frigorífico, somos cumprimentados por um cheiro terrível.

Quer seja porque se esqueceu de algum alimento e ele acabou por se estragar, ou porque alguma coisa verteu dentro do frigorífico, às vezes lá acaba o aparelho com um cheiro nada agradável.

Quando o cheiro é pungente, parece que a única solução que temos é contratar alguém ou substituir o frigorífico. Mas antes de partir para ações drásticas, porque não testar uma forma de neutralizar maus odores natural e muito eficaz?

De acordo com o site Homify, os saquinhos de chá são uma solução eficaz e muito em conta de deixar o frigorífico a cheirar bem, atuando como neutralizadores de pH e eliminando odores ácidos.

Como usar saquinhos de chá para eliminar odores do frigorífico

Este truque funciona com saquinhos de chá usados, o que faz com que seja ainda mais sustentável.

Depois de beber o seu chá, coloque os saquinhos de chá usados num prato e deixe que sequem bem. Depois é colocar dentro do frigorífico, fechar a porta e esperar. Se o eletrodoméstico for muito grande, poderá precisar de usar mais do que um saquinho.

O ideal é optar por um prato raso e se usar vários sacos de chá ou até folhas de chá, opte por colocá-los uns ao lado dos outros e não empilhados para garantir que têm maior área exposta ao ar do frigorífico.

Como evitar os maus cheiros no frigorífico

Agora que explicámos como pode acabar com o mau odor do seu frigorífico, agora explicamos como evitá-lo.

Garanta que tem o frigorífico com uma temperatura abaixo dos 4ºC para evitar o crescimento de bactérias. Na hora de organizar o aparelho, coloque os alimentos que se estragam mais depressa bem visíveis e opte por colocar os que têm maior validade na parte de trás do frigorífico.

Não se esqueça também de limpar o frigorífico com frequência, idealmente de três em três meses ou até de quatro em quatro. Se vir que tem fruta a ficar muito madura ou legumes a estragar, coloque-os no lixo antes de apodrecerem.