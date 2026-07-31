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Frigoríficos retirados do mercado após uma morte e vários incêndios
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Há um novo alerta para frigoríficos devido ao risco de incêndio, depois de um caso mortal

Mais de 121 mil frigoríficos de estilo retro foram retirados do mercado nos Estados Unidos devido a um defeito elétrico que representa um risco de incêndio. Segundo o site da revista People, que cita a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC), já foram registados 34 incêndios relacionados com estes aparelhos, um dos quais terá provocado a morte de uma pessoa.

De acordo com as autoridades norte-americanas, o problema está nos componentes elétricos internos dos frigoríficos, que podem entrar em curto-circuito e incendiar-se. A CPSC alerta que a falha representa um risco elevado de incêndio, podendo causar ferimentos graves e, em casos mais extremos, ser fatal.

A recolha abrange mais de 121.600 frigoríficos de estilo retro da marca Galanz. As autoridades receberam dezenas de relatos de incidentes relacionados com estes aparelhos e um relatório de um corpo de bombeiros aponta que um dos incêndios terá estado na origem da morte de uma pessoa.

Os modelos afetados foram comercializados através da Home Depot e da Amazon. Perante o risco identificado, as autoridades aconselham os consumidores que possuam um dos frigoríficos abrangidos pela recolha a deixarem de o utilizar e a contactarem o fabricante para obterem informações sobre a reparação, substituição ou outra solução disponibilizada pela empresa.

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A CPSC recomenda ainda que os proprietários confirmem se o seu frigorífico faz parte da recolha através da identificação do modelo e do número de série. O objetivo é evitar novos incidentes enquanto decorre o processo de substituição ou correção dos aparelhos afetados.

Esta é uma das maiores retiradas de frigoríficos do mercado nos últimos anos nos Estados Unidos, depois de dezenas de incêndios associados aos aparelhos terem levado as autoridades a ordenar a sua recolha por questões de segurança.

 

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