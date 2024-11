Alerta friorentos: temos dezenas de dicas e conselhos para passar menos frio

Quando o frio gélido se faz sentir lá fora — e, em alguns casos, dentro de casa —, até as tarefas mais simples parecem desafiadoras. A motivação para sair de casa ou realizar atividades rotineiras desaparece como o calor de uma chávena de chá esquecida no inverno. Mesmo os prazeres mais reconfortantes, como se aninhar no sofá para assistir 'O Diário de Bridget Jones' pela centésima vez, podem perder um pouco do brilho.

E depois, há aqueles para quem o frio é um inimigo constante. Não importa a estação ou quantas camadas de roupa vistam, estas pessoas sentem sempre um arrepio na espinha. São as mesmas que, no escritório, estão sempre a ajustar o aquecedor ou a reclamar do ar condicionado enquanto todos à volta parecem confortáveis.

Se se identifica com esta descrição, a galeria acima é para si. Aqui encontrará as melhores dicas para enfrentar o frio e, finalmente, conquistar o conforto que merece, independentemente da temperatura exterior. Desde truques simples a soluções criativas, descubra como manter o calor do corpo e a boa disposição, mesmo nos dias mais frios.