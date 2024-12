SNS recomenda método cebola para sobreviver ao frio. E apela: abra as janelas de vez em quando

Com a chegada dos dias mais frios, proteger-se e cuidar da sua saúde é essencial para prevenir problemas respiratórios e outras complicações. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) partilhou, nas redes sociais, recomendações importantes para enfrentar esta época, sublinhando a necessidade de atenção especial para crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis.

O método cebola: vestir por camadas

Para combater as baixas temperaturas, o SNS sugere que se vista “como uma cebola”, ou seja, por camadas. Este método permite adaptar a roupa às variações de temperatura ao longo do dia, ajudando a manter o corpo quente e confortável. Também é fundamental proteger as extremidades — mãos, pés e cabeça — com luvas, meias quentes, gorros e cachecóis.

Renove o ar de sua casa

Embora o frio convide a manter tudo fechado, o SNS alerta para a importância de abrir as janelas ocasionalmente, melhorando a qualidade do ar interior. A renovação do ar é essencial para evitar a acumulação de humidade e poluentes.

Se possível, a temperatura da casa deve ser mantida entre os 19 e os 22 graus, um intervalo considerado saudável e eficiente. Também se recomenda evitar a exposição direta a fontes de calor, que podem causar desconforto ou problemas de saúde.

Alimentação e hidratação são aliadas

Para reforçar a imunidade, inclua fruta e legumes na sua alimentação diária, recomenda o SNS. Alimentos ricos em vitaminas e minerais ajudam o organismo a combater infeções e a manter os níveis de energia. A hidratação é igualmente importante, mesmo nos dias mais frios. Prefira sopas e bebidas quentes, que ajudam a aquecer o corpo e a repor líquidos.

Como ajustar o comportamento às temperaturas?

O SNS apresenta um guia prático para adaptar os seus hábitos conforme a temperatura exterior:

Menos de 0ºC: Evite sair de casa, sempre que possível, e proteja-se do frio extremo.

0ºC a 5ºC: Tenha cuidado com a formação de gelo, que pode provocar quedas. Use calçado apropriado.

5ºC a 10ºC: Prefira sopas e bebidas quentes, e proteja as extremidades com luvas, cachecóis e gorros.

10ºC a 15ºC: Agasalhe-se e mantenha-se hidratado.

Esteja atento aos avisos de frio

Por fim, o SNS reforça a importância de acompanhar os avisos meteorológicos e de ajustar o comportamento de acordo com as condições climáticas. Com estas medidas simples, estará mais preparado para enfrentar o frio de forma segura e saudável.