Sem ovo ou pão ralado: eis o segredo nesta região espanhola para terem o melhor peixe frito

Muitos amantes da gastronomia, ao visitar a Andaluzia, têm um objetivo claro: provar um bom “pescaíto frito”. Este prato é amplamente conhecido em Espanha e é considerado a receita por excelência desta região. Um “pescaíto frito” perfeito deve apresentar uma fritura impecável, com uma cobertura estaladiça e dourada, mas um interior suculento, sem nunca ocultar o verdadeiro sabor do peixe, como explica o site espanhol 20 Minutos,

Quando se pensa em peixe frito, a ideia mais comum é recorrer a truques básicos, como passar o peixe por ovo batido e depois por pão ralado. No entanto, como refere o 20 Minutos, os andaluzes seguem outro método igualmente eficaz, que não passa por usar pão ralado ou ovo, mas sim por dominar fatores como a temperatura do óleo, a escolha da farinha e até o momento certo de servir, que é determinante para o resultado final.

A mistura de farinhas: o segredo andaluz

Na Andaluzia, explica o mesmo site, utiliza-se uma mistura especial de farinhas para fritar peixe. Esta combinação resulta da junção de farinha de trigo muito fina com farinha de trigo semi-moída, em proporções rigorosamente medidas. Há ainda quem acrescente farinha de grão-de-bico, que também garante excelentes resultados. Assim, o sabor do peixe mantém-se intacto e o revestimento torna-se perfeito, ideal para recriar em casa e levar um pouco da Andaluzia à mesa através da sua gastronomia.

A temperatura do óleo: um fator decisivo

Outro aspeto fundamental, sublinha o 20 Minutos, é a temperatura do óleo. Um excesso pode comprometer a fritura. Para o peixe, o ideal é que o óleo esteja entre 180 e 190 graus Celsius. Além disso, é recomendável escolher um bom azeite virgem extra, que acrescenta um sabor distinto ao prato.

A importância do peixe fresco

Um “pescaíto frito” só atinge a sua máxima qualidade se for preparado com peixe fresco. O site espanhol sublinha que esta receita tradicional da Andaluzia costuma ser confecionada com espécies como anchovas, cação ou lulas, embora a escolha possa variar consoante a região.