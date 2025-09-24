Facebook Instagram
Receitas

Sem ovo ou pão ralado: eis o segredo nesta região espanhola para terem o melhor peixe frito

Quando se pensa em peixe frito, a ideia mais comum é recorrer a truques básicos, como passar o peixe por ovo batido e depois por pão ralado. No entanto, os andaluzes seguem outro método

IOL
Hoje às 12:09
Peixe frito
Peixe frito
Imagem de Pirkko Seitsenpiste por Pixabay
Como fritar peixe na air fryer: passo a passo em vídeo

Muitos amantes da gastronomia, ao visitar a Andaluzia, têm um objetivo claro: provar um bom “pescaíto frito”. Este prato é amplamente conhecido em Espanha e é considerado a receita por excelência desta região. Um “pescaíto frito” perfeito deve apresentar uma fritura impecável, com uma cobertura estaladiça e dourada, mas um interior suculento, sem nunca ocultar o verdadeiro sabor do peixe, como explica o site espanhol 20 Minutos,

Quando se pensa em peixe frito, a ideia mais comum é recorrer a truques básicos, como passar o peixe por ovo batido e depois por pão ralado. No entanto, como refere o 20 Minutos, os andaluzes seguem outro método igualmente eficaz, que não passa por usar pão ralado ou ovo, mas sim por dominar fatores como a temperatura do óleo, a escolha da farinha e até o momento certo de servir, que é determinante para o resultado final.

A mistura de farinhas: o segredo andaluz

Na Andaluzia, explica o mesmo site, utiliza-se uma mistura especial de farinhas para fritar peixe. Esta combinação resulta da junção de farinha de trigo muito fina com farinha de trigo semi-moída, em proporções rigorosamente medidas. Há ainda quem acrescente farinha de grão-de-bico, que também garante excelentes resultados. Assim, o sabor do peixe mantém-se intacto e o revestimento torna-se perfeito, ideal para recriar em casa e levar um pouco da Andaluzia à mesa através da sua gastronomia.

A temperatura do óleo: um fator decisivo

Outro aspeto fundamental, sublinha o 20 Minutos, é a temperatura do óleo. Um excesso pode comprometer a fritura. Para o peixe, o ideal é que o óleo esteja entre 180 e 190 graus Celsius. Além disso, é recomendável escolher um bom azeite virgem extra, que acrescenta um sabor distinto ao prato.

A importância do peixe fresco

Um “pescaíto frito” só atinge a sua máxima qualidade se for preparado com peixe fresco. O site espanhol sublinha que esta receita tradicional da Andaluzia costuma ser confecionada com espécies como anchovas, cação ou lulas, embora a escolha possa variar consoante a região.

RELACIONADOS
Como fritar peixe na air fryer: passo a passo em vídeo
O forno pode esperar: esta air fryer já grelha, assa e frita
Descobrimos o truque das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente
Tem visto vídeos com receitas de massa e arroz na air fryer? Cuidado: podem estragar a fritadeira
Mais Vistos
00:04:09
Secret Story
Aos gritos e frente a frente: Lídia e Raquel ‘explodem’ na discussão mais acesa desta edição
tvi
00:01:22
Dois às 10
Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»
tvi
00:01:16
O Arquiteto
Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada
tvi
00:04:04
Secret Story
Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»
tvi
Destaques IOL
Receitas
Estre truque garante castanhas assadas iguais às da rua em apenas 25 minutos
Fritar peixe
Sem ovo ou pão ralado: eis o segredo nesta região espanhola para terem o melhor peixe frito
Mercadona
Mercadona vai chegar a mais duas cidades portuguesas. Há 200 vagas disponíveis e já pode candidatar-se
Dicas domésticas
Marcas de dedos na televisão? Este é o método que realmente funciona para eliminar as manchas
Mais Lidas
Sporting
Média de 15 valores vale entrada de João Simões na faculdade
maisfutebol
Historias de amor
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita
Casas
Deduções para inquilinos e menos taxas para senhorios: Montenegro anuncia novo pacote para a Habitação
cnn
Guerra
Von der Leyen sem rodeios após novo caso no espaço aéreo europeu: "As nossas infraestruturas críticas estão em risco"
cnn
Guerra
Ucrânia mostra o novo drone submarino (um dos maiores de sempre) que ameaça a ponte de Kerch
cnn
China
O mais recente porta-aviões da China tem um sistema novo para o lançamento de caças. Só os EUA têm a mesma tecnologia
cnn