Já sabemos que devemos só comprar fruta da época. Mas quais são as de março?

Comprar fruta da época é uma escolha inteligente para a nossa saúde, para o ambiente e para a nossa carteira. Estas frutas não só têm mais sabor e nutrientes, como também pesam menos no bolso. Em março pouco muda em relação ao mês anterior. Com o frio a marcar presença em Portugal, encontramos uma seleção variada de frutas que estão no seu melhor momento. Tem a certeza de que sabe quais são?

Não se esqueça que optar por frutas da época é uma forma de poupar dinheiro. Estas frutas tendem a ser mais baratas, uma vez que há maior oferta e menos custos associados ao seu cultivo e distribuição. Assim, conseguimos encher a fruteira com opções saudáveis e frescas sem prejudicar o orçamento.

Na galeria acima, partilhamos as frutas da época de março com base nas recomendações do projeto À Roda da Alimentação, da cadeia alimentar Continente. Descubra quais são e porque deve adicioná-las na sua lista de compras.