Já sabemos que devemos só comprar fruta da época. Mas quais são as de novembro?

É importante consumir fruta local e da época por vários motivos: são as mais saborosas do momento, nutritivas e, acima de tudo, sustentáveis. Além disso, apoiar a produção local é benéfico para a economia e reduz a pegada ecológica. Mas, afinal quais são as frutas da época neste mês de novembro? A DECO – Defesa do Consumidor aponta as frutas e alguns dos seus principais benefícios:

Amora: a amora é rica em antioxidantes, vitaminas e fibras, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e promovendo a saúde cardiovascular.

Ananás (Açores): O ananás cultivado nos Açores é uma fonte valiosa de vitamina C, manganês e bromelina, uma enzima anti-inflamatória.

Banana (Madeira): A banana da Madeira é uma excelente fonte de potássio, vitaminas do complexo B e fibras, benéficas para a regulação do sistema digestivo.

Dióspiro: Este fruto outonal é rico em vitamina A, vitamina C e fibras, proporcionando benefícios para a saúde dos olhos e o funcionamento intestinal.

Laranja: A laranja é repleta de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de ferro no organismo.

Limão: O limão é um aliado da saúde, pois é rico em vitamina C, flavonoides e compostos antioxidantes, auxiliando na prevenção de doenças.

Maçã: A maçã contém fibras, vitaminas e antioxidantes que ajudam a regular o colesterol e a glicemia.

Pêra: A pêra é uma fonte de fibras, vitamina C e potássio, benéficos para a saúde do coração.

Romã: Rica em antioxidantes, a romã possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares.

Tangerina: A tangerina é uma fonte de vitamina C, folato e carotenoides, que contribuem para a saúde dos olhos e do sistema imunológico.