Esta fruta com proteína ajuda a aumentar a massa muscular e faz bem aos ossos

O conceito de superalimentos tem vindo a crescer de há uns anos para cá. Estes alimentos apresentam um perfil nutricional muito interessante e, por isso, têm um impacto muito positivo na nossa saúde, cada um à sua maneira. As ameixas secas fazem parte da lista de alimentos com grandes benefícios para a saúde, tendo impacto no envelhecimento saudável, mas não só.

De acordo com o site espanhol Heraldo de Aragón, que cita um estudo de 2021 publicado no Journal of Medicinal Food, as ameixas secas são um alimento com vários benefícios que beneficia sobretudo mulheres com mais de 45 anos.

De acordo com o estudo, comer ameixas secas ajuda a melhorar o colesterol e reduz a inflamação em mulheres na menopausa. Este fruto ajuda a prevenir a osteoporose e apoia a construção de massa muscular, mesmo não tendo uma elevada quantidade de proteína (cerca de 2,2 gramas por 100 gramas de produto).

Também de referir que o estudo salienta que um dos benefícios é que neutraliza o pH no sangue, algo que pode ter impacto negativo nos órgãos.

Os investigadores do estudo referem que para se verem os efeitos na saúde das ameixas secas é necessário ingerir cerca de 50 gramas (entre 5 e 6 unidades).