Duram uma semana sem apodrecer: é isto que tem de fazer às framboesas antes de as guardar no frigorífico

Este é o segredo para manter as framboesas frescas
IOL
Hoje às 11:18
Quantas vezes comprou framboesas e, poucos dias depois, deparou-se com a fruta estragada e com bolor no frigorífico? Por serem frutas delicadas, apodrecem rapidamente devido à humidade e ao seu alto teor de açúcar.

A nutricionista Teresa Lemos ensinou-nos como podemos prolongar a vida destas pequenas frutas e evitar que se estraguem. Segundo a especialista, basta preparar uma solução de 2/3 de água e 1/3 de vinagre de sidra, lavar as frutas com delicadeza durante cerca de 30 segundos e secar ao máximo com papel de cozinha para retirar toda a humidade.

O passo seguinte é armazenar as frutas no frigorífico, colocando-as sobre uma base que absorva qualquer resquício de água. Teresa explica que, mesmo que seja necessário trocar o papel no primeiro dia, este método consegue manter as framboesas e mirtilos frescos durante uma semana inteira sem sinais de bolor.

E o melhor: não ficam com sabor a vinagre. Antes de consumir, basta passar rapidamente as frutas por água para remover qualquer resíduo da solução.

