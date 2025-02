À noite engorda? Saiba qual a melhor hora do dia para comer fruta

As melhores dicas para uma pele saudável no inverno

A fruta é um dos pilares de uma alimentação equilibrada, sendo fonte essencial de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes que beneficiam a saúde. No entanto, existem muitas dúvidas sobre o momento ideal para consumi-la.

De acordo com informações do site Petit Chef, existem três mitos populares sobre o consumo de fruta e especialistas eslcarecem a verdade por detrás deles.

Mito 1: Comer fruta depois das refeições prejudica a digestão

Muitas pessoas acreditam que ingerir fruta após as refeições pode causar indigestão e outros problemas gastrointestinais. Segundo o nutricionista, Yap Wei Ming Louis, esta ideia surge na crença de que a fruta interfere na decomposição dos alimentos no estômago.

Embora a fibra presente na fruta possa retardar ligeiramente a digestão, isso não representa um problema. Pelo contrário, essa lentidão pode ser benéfica, ajudando a prolongar a sensação de saciedade e a controlar a ingestão calórica.

Mito 2: O melhor horário para comer fruta é de manhã

Muitas pessoas defendem que consumir fruta ao pequeno-almoço é mais benéfico, pois ajudaria a "despertar" o sistema digestivo. No entanto, segundo um artigo da Healthline, essa teoria não tem base científica.

Independentemente do horário, a absorção dos nutrientes da fruta acontece da mesma forma. O sistema digestivo está sempre ativo e pronto para processar os alimentos assim que entram no organismo. Dessa forma, o consumo de fruta em qualquer altura do dia traz os mesmos benefícios.

Mito 3: Comer fruta à noite engorda

Outro equívoco comum é a ideia de que consumir fruta à noite favorece o aumento de peso. Esse mito baseia-se na crença de que o metabolismo desacelera durante o sono e que as calorias ingeridas antes de dormir se transformam automaticamente em gordura.

No entanto, a ciência mostra que o metabolismo continua ativo durante a noite, apenas num ritmo ligeiramente mais lento. O aumento de peso está mais relacionado com o balanço calórico total do que com o horário em que os alimentos são consumidos.

Contudo, o momento ideal para consumir fruta depende do estilo de vida e das necessidades individuais de cada pessoa. Se comer fruta de manhã, vai dar-lhe mais energia. Ao lanche, é uma escolha para manter a saciedade entre refeições. Antes ou depois do treino, ajuda a fornecer energia. À noite, pode ser consumida sem problemas, especialmente frutas menos doces e ricas em fibra, como kiwis e frutos vermelhos, que até favorecem o sono.