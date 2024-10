Fruta rica em ácido fólico ajuda na digestão e elimina parasitas intestinais

Nutricionista japonesa nunca come estes 6 alimentos ocidentais

No mundo, há um sem número de frutas diferentes, cada uma com os seus benefícios para o organismo. E se por vezes lá encontramos um tipo de fruta menos comum que é apresentado como um superalimento, outras vezes percebemos que as opções que temos ao nosso dispor o ano todo são também verdadeiros tesouros nutritivos. O abacaxi é um desses.

O abacaxi é talvez das frutas tropicais mais consumidas no mundo inteiro. Com um sabor que consegue ser doce e ácido em simultâneo, funciona bem tanto como sobremesa, como também para acompanhar alguns pratos de carne mais pesados e há até quem o inclua na pizza. Independentemente de como é consumido, parece que o importante é realmente comê-lo. É que o abacaxi tem inúmeros mineral e vitaminas, explica o site espanhol Cronista.

Esta fruta tropical parece ser um grande aliado para cuidar do corpo a partir de dentro, tendo propriedades para eliminar os parasitas intestinais.

O que acontece é que o abacaxi é risco em bromelina, uma enzima que decompõe proteínas que estejam no sistema digestivo, ajudando assim o processo de digestão e eliminando parasitas indesejados.

Além disso, é também um alimento rico em ácido fólico que promove a produção de defesas e glóbulos vermelhos, o que fortalece o sistema imunitário.

O abacaxi tem ainda outras propriedades que vale a pena destacar, como a fibra que acelera o trânsito intestinal, os antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento prematuro, ou a vitamina C que cuida da pele e é a chave para a produção de colagénio.

Veja em baixo algumas receitas que pode fazer com abacaxi se quiser consumir mais desta excelente fruta no seu dia a dia.