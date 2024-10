Esta fruta que se consome em Portugal no outono regula o colesterol e reduz o açúcar no sangue

Rica em compostos bioativos que têm sido amplamente estudados pelos seus benefícios para a saúde, o dióspiro é uma verdadeira benesse que a natureza nos dá. Além disso, é cultivada em Portugal, essencialmente na zona do Algarve. “Contudo, grande parte dos dióspiros é proveniente de árvores dispersas, espalhadas por todo o país. O calendário de produção nacional reporta aos meses de outubro e novembro, entrando ainda no mês de dezembro. Ou seja, estamos em plena época do dióspiro”, como sublinha o site de Promoção daa Alimentação Saudável da Direção Geral de Saúde.

De acordo com um estudo publicado National Library of Medicine, entre os principais compostos presentes no dióspiro estão proantocianidinas, flavonoides, taninos, compostos fenólicos, carotenoides e fibras alimentares. Estes componentes desempenham um papel crucial na promoção da saúde coronária, graças às suas propriedades que ajudam a regular os níveis de colesterol e a prevenir o desenvolvimento de placas nas artérias, favorecendo a saúde cardiovascular.

A ação antioxidante dos compostos bioativos do dióspiro é outra característica a salientar. Os antioxidantes combatem os radicais livres no organismo, protegendo as células de danos oxidativos, o que pode prevenir doenças crónicas, incluindo as cardiovasculares. Além disso, os flavonoides e os taninos condensados do diospiro demonstraram ter efeitos hipotensores, contribuindo para a redução da pressão arterial.

Outro benefício associado a esta fruta de Outono é o seu potencial anticancerígeno. Estudos preliminares indicam respostas positivas na prevenção de cancro, sobretudo devido à ação dos taninos e flavonoides. Porém, os mecanismos terapêuticos ainda não estão completamente esclarecidos.

O dióspiro tem também um impacto positivo na diabetes. A presença de fibras alimentares e de outros compostos bioativos pode ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue, fazendo com que esta fruta tenha potencial no combate à diabetes. No entanto, embora os resultados iniciais sejam promissores, os estudos ainda carecem de maior sistematização para que os seus benefícios sejam validados e aplicados de forma eficaz na prática clínica.