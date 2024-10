Já sabemos que devemos só comprar fruta da época. Mas quais são as de outubro?

Consumir fruta da época é uma escolha acertada tanto para a sua saúde como para o ambiente. Estas frutas são colhidas no seu auge de maturação, o que significa que oferecem mais sabor, nutrientes e são frequentemente mais baratas. Além disso, apoiar a compra de fruta sazonal promove a produção local, reduz a necessidade de transporte e diminui a pegada ecológica associada à importação de alimentos de outras regiões, como explica o site da Unilabs.

Os benefícios de consumir fruta da época são muitos. A fruta que é colhida e consumida no seu período natural de maturação contém mais vitaminas e minerais. Este hábito também contribui para o fortalecimento do sistema imunitário, essencial no outono e inverno, e pode até ajudar na digestão e na manutenção de um peso saudável.

Agora que já sabe as vantagens, descubra as frutas que pode encontrar em outubro, segundo a lista do mesmo site da Unilabs.

Frutas de outubro

Ameixa

Rica em antioxidantes, a ameixa ajuda a combater o envelhecimento precoce das células e a proteger contra várias doenças crónicas. É também uma boa fonte de fibras, ajudando a regular o trânsito intestinal.

Amora

Cheia de vitamina C e K, a amora é excelente para o sistema imunitário e a saúde óssea. Além disso, é rica em antioxidantes que ajudam a proteger o corpo contra os danos causados pelos radicais livres.

Ananás (Açores)

O ananás é uma fonte de vitamina C e bromelina, uma enzima que facilita a digestão de proteínas. Consumir esta fruta ajuda na digestão e melhora a saúde da pele e do sistema imunitário.

Banana (Madeira)

Fonte de potássio, a banana é essencial para a saúde muscular e a função cardíaca. Também é uma fruta excelente para fornecer energia rapidamente, sendo uma boa opção para quem pratica atividade física.

Dióspiro

Rico em fibras e antioxidantes, o dióspiro é uma ótima escolha para ajudar na digestão e no combate aos radicais livres. Além disso, contém vitamina A, importante para a visão e a saúde da pele.

Limão

O limão é conhecido pela sua alta concentração de vitamina C, essencial para o reforço do sistema imunitário. Além disso, o limão é excelente para a digestão e pode ajudar a equilibrar os níveis de pH no corpo.

Maçã

Cheia de fibras e antioxidantes, a maçã é uma excelente escolha para regular o colesterol e melhorar a saúde digestiva. Comer uma maçã por dia pode realmente contribuir para manter o corpo saudável.

Pera

A pera é uma fruta rica em fibras e vitamina C, ajudando no funcionamento do sistema digestivo e no reforço das defesas do corpo. É também uma fruta leve, perfeita para consumir ao longo do dia.

Romã

Conhecida pelos seus efeitos anti-inflamatórios, a romã é rica em antioxidantes que ajudam a melhorar a circulação e a saúde cardiovascular. Além disso, o seu consumo regular pode melhorar a memória e proteger a pele.