Esta fruta vai melhorar a sua memória e cuidar da saúde do cérebro, refere estudo de Harvard

Quando se fala numa alimentação saudável e equilibrada, refere-se uma alimentação com ingredientes ricos em macro e micronutrientes que possam auxiliar as funções do nosso organismo. As propriedades de cada coisa que ingerimos pode ajudar a prevenir doenças e a tornar-nos mais saudáveis de forma geral.

Todos os anos são feitos variados estudos para perceber o impacto de diferentes alimentos no nosso organismo. Um dos mais recentes realizados pela Universidade de Harvard mostra que há um fruto vermelho que pode ajudar a memória, cita o site El Periódico. Trata-se dos mirtilos.

Apesar de bastante pequenos, os mirtilos são verdadeiras bombas de nutrientes e têm um papel importante na manutenção da nossa memória. De acordo com a autora do estudo, a especialista em nutrição Uma Naidoo, esta fruta contribui para a diminuição do risco de se desenvolver problemas neurológicos.

De acordo com o estudo, citado pelo El Periódico, incluir mirtilos na alimentação diária pode reduzir em 20% o risco de perdas cognitivas, pois auxilia a memória. Também são ricos em flavonoides, um composto que pode ajudar a diminuir o risco de desenvolver demência, de acordo com outros estudos já publicados.

Mas não é só o nosso cérebro que beneficia dos nutrientes dos mirtilos. Este fruto vermelho é antioxidante, o que ajuda a reduzir a inflamação do corpo. Além disso, é rico em fibra, potássio, magnésio, vitaminas C e K e probióticos.