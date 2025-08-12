Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia

Começar o dia com fruta, especialmente em jejum, é um hábito simples que pode trazer grandes benefícios à saúde.

De acordo com o site Moneycontrol, para além de fornecerem energia natural, as frutas são fontes ricas de fibras, vitaminas e minerais, que ajudam a regular a digestão, fortalecer o sistema imunitário e manter níveis estáveis de açúcar no sangue. No entanto, nem todas são igualmente indicadas para comer de estômago vazio.

Especialistas apontam cinco opções que se destacam pelos seus efeitos positivos logo pela manhã. Percorra a galeria acima e veja quais são.