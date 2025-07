Estas frutas comuns são saudáveis, mas têm mais açúcar do que imagina

São doces, saborosas e fazem parte de qualquer alimentação equilibrada. No entanto, algumas frutas contêm mais açúcar natural do que outras e isso pode ser relevante para quem tem diabetes, resistência à insulina ou segue uma dieta com baixo teor de açúcar.

Apesar disso, estas frutas também são ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes. De acordo com o site Webmd, a recomendação não é eliminá-las, mas sim consumi-las com moderação, preferencialmente em porções controladas e, se possível, combinadas com proteínas ou gorduras saudáveis para evitar picos de glicemia.

