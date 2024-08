Esqueça a laranja. Este alimento tem cinco vezes mais vitamina C e ajuda a controlar os níveis de açúcar

As vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo e apesar de as podermos ingerir através de suplementos, a melhor forma é mesmo com uma dieta equilibrada e rica em bons alimentos.

A vitamina C é essencial para o sistema imunitário, além de ajudar na reparação dos tecidos e em tantas outras coisas. Quando sentimos que por alguma razão não andamos a ingerir vitamina C suficiente, o primeiro instinto é agarrar num cítrico, especialmente na laranja. Mas, de acordo com o site Alimente, há uma outra fruta com um perfil nutricional mais interessante: a goiaba.

A goiaba é um superalimento que, arriscamos dizer, não está muito presente na dieta das pessoas. Mas a verdade é que deveria, pelo seu incrível aporte nutritivo.

O consumo de goiaba é muito bom para a saúde gastrointestinal, explica o site Alimente, explicando que isso acontece pois esta fruta é rica em fibra. Além disso, tem muita vitamina C, chegando a ter cinco vezes mais do que a laranja.

A vitamina C é extremamente importante para o organismo. Além de fortalecer o sistema imunitário, atua também ajudando a produção de colagénio, essencial para dar elasticidade à pele. esta vitamina também tem um papel antioxidante, prevenindo alguns tipos de cancro e ajudando a reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol no organismo.

Por fim, e não menos importante, a goiaba tem um baixo índice glicémico,, sendo por isso uma excelente opção para quem tem diabetes.

Veja em baixo algumas receitas com goiaba.