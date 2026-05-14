Fruta na fruteira
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Da romã à uva: as 10 frutas portuguesas mais poderosas para a saúde
IOL
Há 1h e 22min

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São verdadeiras "bombas de saúde"

Incluir várias peças de fruta na alimentação diária é saudável e isso não é novidade para ninguém. Mas, será que existem frutos que ganham a outros pela sua riqueza nutricional? Vivemos num país com bastante cultivo de fruta e, por isso, devemos optar por peças de cultivo local e da época.

Na nossa fruteira deve constar uma oferta variada de frutas, mas nós escolhemos aquelas que são autênticos seguros de vida, pelo bem que nos fazem e pelos problemas que previnem:

  • Romã: rica em antioxidantes (polifenóis), vitamina C e compostos anti-inflamatórios.
  • Quivi: uma das frutas com mais vitamina C, além de conter fibras e vitamina K.
  • Mirtilo: considerado um “superalimento” pelos antioxidantes e benefícios cognitivos.
  • Figo: muito rico em fibras, cálcio, magnésio e antioxidantes.
  • Cereja: rica em antocianinas e melatonina natural, ajudando no sono e recuperação muscular.
  • Uva: fonte de resveratrol, antioxidantes e vitaminas
  • Laranja: excelente fonte de vitamina C, flavonoides e hidratação.
  • Maçã: rica em fibras (pectina), antioxidantes e muito versátil nutricionalmente.
  • Amora: elevado teor de antioxidantes, vitamina C e manganês.
  • Framboesa: rica em vitamina C, fibras e compostos antioxidantes.
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