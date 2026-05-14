Da romã à uva: as 10 frutas portuguesas mais poderosas para a saúde

Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais

Esta fruta pode ser comida com casca e tem vários benefícios para a saúde que pouca gente conhece

Incluir várias peças de fruta na alimentação diária é saudável e isso não é novidade para ninguém. Mas, será que existem frutos que ganham a outros pela sua riqueza nutricional? Vivemos num país com bastante cultivo de fruta e, por isso, devemos optar por peças de cultivo local e da época.

Na nossa fruteira deve constar uma oferta variada de frutas, mas nós escolhemos aquelas que são autênticos seguros de vida, pelo bem que nos fazem e pelos problemas que previnem: