As 3 frutas antioxidantes que todas as mulheres devem comer a partir dos 50 anos

Uma dieta equilibrada é essencial em qualquer idade. No entanto, à medida que vamos envelhecendo, o nosso organismo vai tendo diferentes necessidades que muitas vezes podem ser colmatadas com uma maior ingestão de determinados alimentos.

A partir dos 50 anos, vai perdendo-se a capacidade de produzir antioxidantes, explica o nutricionista Fernando Aparicio em declarações ao site espanhol Women’s Health. Os antioxidantes são essenciais pois combatem os radicais livres, que danificam as células e podem acelerar o processo de envelhecimento do organismo e até potenciar o aparecimento de algumas doenças, explica o site Tua Saúde.

Com o envelhecimento, produzimos menos antioxidantes e, por isso, a nossa alimentação ajuda a introduzir antioxidantes no organismo que vão evitar a oxidação do nosso organismo, contribuindo para mantê-lo jovem e saudável.

Há vários tipos de antioxidantes e podemos encontrá-los em vários alimentos, especialmente em frutas e legumes. Também o ómega-3 presente no peixe e em algas é uma substância muito importante acima dos 50 anos.

O impacto da fruta antioxidante no organismo

O nutricionista Fernando Aparicio refere que consumir fruta diariamente é muito importante, não só pelo seu poder antioxidante, mas também pelo seu aporte de fibra que ajuda a garantir a saúde do intestino. Para tal, é essencial consumi-la inteira e não em sumo, descascada ou previamente congelada.

Relativamente a frutas antioxidantes, a cor é um bom indicativo do seu poder. Aparicio explica ao site espanhol Women’s Health que frutas pequenas, com pouca frutose e cores intensas são normalmente as com maior índice antioxidante por grama.

A recomendação do nutricionista é que se coma uma ampla variedade de frutas e legumes a partir dos 50 anos para se garantir uma ingestão de diferentes tipos de antioxidantes, tanto vitamínicos como não vitamínicos.

Ainda assim, se tiver de recomendar três frutas que não podem faltar na dieta a partir dos 50 anos, Fernando Aparicio destaca o kiwi, a romã e os frutos do bosque, já que são ricos em vitamina C e outros micronutrientes e têm um baixo índice glicémico.