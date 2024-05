Estará a lavar bem o que come? Guia para remover os pesticidas dos seus alimentos

Atualmente, é praticamente impossível comprar fruta e legumes que não levem algum tipo de pesticida. A crescente preocupação com a saúde faz com que cada vez mais pessoas se perguntem se há realmente alguma forma de retirar estes produtos químicos dos frescos para que não estejamos constantemente a ingeri-los.

Quando se vai comer uma peça de fruta ou preparar algum legume fresco, o mais normal é passar rapidamente por água para limpar. Mas nem sempre isso é suficiente. O ideal, refere o The Guardian, é deixar o alimento debaixo de água fria por entre 15 e 20 segundos.

Em caso de legumes de folha, é importante depois virá-lo ao contrário para drenar. No caso de maçãs, cenouras ou batatas, além da água, idealmente usa-se uma escova para limpar a casca.

Deve usar-se produtos próprios de limpeza de alimentos?

Há no mercado uns quantos produtos para limpar os frescos que dizem remover pesticidas, bactérias e vírus que possam estar nos alimentos. No entanto, de acordo com o de The Guardian, não há provas de que estes produtos removam pesticidas.

Se sente que lavar apenas com água poderá não ser suficiente, uma opção é descascar o que for possível descascar, como maçãs ou batatas. Este método não irá eliminar todos os pesticidas, já que alguns deles são absorvidos pelas plantas. De qualquer forma, ajuda.

Pelo lado negativo, ao eliminar a casca dos alimentos está a diminuir a quantidade de fibra e nutrientes que são ingeridos.

É mais seguro comprar alimentos congelados ou em lata?

A resposta não é linear. Isto porque em alguns casos, encontram-se menos pesticidas quando os produtos são congelados ou em lata, e, noutros, encontram-se mais. O exemplo dado é os tomates enlatados, que parecem ter menos químicos do que os frescos. Já os morangos congelados são piores do que os frescos.

De acordo com o The Guardian, uma boa forma de garantir que os frescos que se compra não têm muito químicos, é optar pelos orgânicos.