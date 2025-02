Cardiologista revela qual o fruto seco que come todos os dias para proteger o coração

Os frutos secos são uma excelente fonte de nutrientes e fazem parte de uma alimentação equilibrada. O seu consumo moderado, especialmente entre refeições, pode ter um impacto positivo na saúde, ajudando a fortalecer os ossos, proteger as células e reduzir os níveis de colesterol.

Entre eles, as amêndoas destacam-se pelos seus benefícios para a saúde, especialmente para o coração. De acordo com o cardiologista Kevin Rabii, citado pelo site Parade, este fruto seco é uma excelente fonte de proteínas, gorduras saudáveis, vitamina E, vitaminas do complexo B, magnésio e cálcio. "Gosto de amêndoas porque são um snack fácil, saudável e delicioso", recomendou o especialista, considerando ainda que é um fruto ideal para quem pretende manter uma alimentação saudável.

Para quem quer andar com o snack 'atrás' e nunca se esquecer de o levar consigo, o cardiologista partilhou uma dica útil que costuma fazer no seu dia a dia: "Tento manter um pequeno recipiente com algumas amêndoas no carro ou no trabalho para quando sinto fome. Não requer qualquer preparação e pode evitar que opte por snacks menos saudáveis."

Além de ajudarem a reduzir o colesterol "mau" (LDL), as amêndoas contribuem para a prevenção da osteoporose, regulam a pressão arterial, protegem contra doenças neurológicas e auxiliam no controlo do peso, conforme indicado pelo portal Tua Saúde.