Os frutos secos são alimentos essenciais numa alimentação equilibrada e saudável, sendo ricos em proteínas e gorduras. No entanto, devido ao seu elevado teor calórico, o seu consumo deve ser moderado. A Fundação Espanhola do Coração, citada pelo jornal La Vanguardia, recomenda a ingestão de três a sete porções semanais, cada uma com cerca de 20 a 30 gramas.

A sua riqueza em minerais e vitaminas, aliada às inúmeras propriedades benéficas para a saúde, faz com que os frutos secos sejam uma excelente opção para acompanhar refeições ou servir de snack. Além disso, a diversidade deste grupo alimentar permite escolher aqueles que melhor se adaptam às necessidades nutricionais individuais. Um dos exemplos mais relevantes é o amendoim, especialmente apreciado por atletas.

O amendoim: uma fonte excecional de proteína vegetal

O amendoim distingue-se pelo seu elevado teor de proteína vegetal e pelo seu perfil nutricional completo. Segundo a Fundação Espanhola de Nutrição (FEN), é uma fonte rica em fibras, potássio, zinco, magnésio e vitaminas B e E, entre outros nutrientes essenciais. Curiosamente, embora seja frequentemente classificado como fruto seco, o amendoim é, na verdade, uma leguminosa, conforme esclarece a FEN, citada pelo jornal La Vanguardia.

O impacto do amendoim no crescimento muscular

A relevância do amendoim na alimentação de atletas deve-se, sobretudo, ao seu papel no desenvolvimento da massa muscular. A personal trainer Laura Aréjula,em declarações ao mesmo jornal espanhol, explica que o consumo deste alimento contribui para o aumento da força e para o crescimento muscular, facto também comprovado por um estudo publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition. De acordo com esta investigação, a combinação entre a ingestão de amendoim e o treino de resistência potencia significativamente os ganhos musculares.

Com um perfil nutricional tão completo e benefícios amplamente documentados, o amendoim continua a afirmar-se como uma escolha privilegiada para quem procura um reforço proteico natural na sua dieta.