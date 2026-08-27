Funcionária descobre caso secreto dos chefes e recebe aviso: "Acaba numa valeta"

É uma das mais recentes confissões que Susana Dias Ramos partilhou dos seus seguidores. Uma mulher contou à sexóloga que os chefes "andam enrolados" e os apanhou em flagrante na empresa. A história está a deixar a Internet estupefacta.

"Os meus responsáveis (chefes) andam enrolados. Apanhei-os em flagrante dentro da empresa. Até então, ele tentava sacar-me informações sobre ela, dizendo que gostava de uma boa fofoca. Afinal, seriam ciúmes. Ele é casado, e ela é uma falsa dissimulada. Tenho que fazer cara de frete para olhar para eles todos os dias. Metem-me nojo", começou por escrever a protagonista desta história, que foi lida por Susana Dias Ramos num dos episódios do seu Podcast 100 Tabus.

"Já pensei falar com a administração. Devo fazê-lo?", questionou ainda.

Entre risos, Susana Dias Ramos não escondeu a surpresa, mas também não hesitou na resposta. "Ele é casado, ela é uma falsa dissimulada, e você não tem nada a ver com isso, certo? Nada. O que é que a menina tem a ver se ele é casado, se eles andam enrolados? O que é que tem a ver com isso. Vai contar à administração, os dois acabam no olho da rua, um casamento acaba desfeito, você acaba numa valeta... não se meta em caminhos que não lhe dizem respeito", começou por dizer.

E prosseguiu: "Não é certo moralmente? Não é. Mas é você que anda enrolada com alguém? É o seu marido que anda enrolado com alguém? A administração da empresa é sua? Não é, pois não? Então, fique quieta."