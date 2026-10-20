Horas após sofrer acidente de viação, cantor aparece em direto em programa da TVI: "Está aqui com dores" (Vídeo)

Miguel Azevedo é um homem casado e estas são todas as imagens da cerimónia de sonho

Entrámos na autocaravana onde vive o cantor Miguel Azevedo durante as digressões. E é incrível

Miguel Azevedo sofreu um acidente de viação no Alentejo e apresentou-se no Funtástico, da TVI, no dia seguinte, apesar de estar magoado e com dores. A atitude do cantor levou Manuel Luís Goucha a interromper a emissão para lhe dirigir palavras de reconhecimento.

O momento aconteceu durante a emissão do programa, no domingo, 18 de outubro, quando o apresentador decidiu destacar o esforço do artista, que manteve o compromisso de atuar e integrar o painel de jurados, apesar do acidente sofrido poucas horas antes.

«O Miguel hoje está assim um bocadinho abalado», começou por explicar Manuel Luís Goucha, antes de sublinhar a importância que o cantor atribui aos compromissos profissionais.

Miguel Azevedo sofreu acidente no Alentejo

Manuel Luís Goucha revelou em direto que Miguel Azevedo tinha sofrido um acidente de viação no dia anterior, no Alentejo, e que se encontrava com dores e vários ferimentos.

«O Miguel ontem teve um acidente, está dorido, está magoado. Aliás, está bastante magoado na perna, no braço, mas fez questão de não faltar a este compromisso», contou o apresentador.

Apesar do estado físico, o cantor não quis faltar à emissão do Funtástico, onde tinha uma dupla participação: como cantor convidado e como jurado convidado.

O apresentador fez questão de reconhecer publicamente a atitude do artista, destacando a dedicação à profissão e a determinação em cumprir a agenda prevista.

«Isto é a prova provada de que um artista não falha os seus compromissos», afirmou Manuel Luís Goucha.

Manuel Luís Goucha elogia atitude do cantor em direto

Durante a intervenção, o rosto da TVI explicou que não tinha querido abordar o assunto antes, por considerar que se tratava de uma questão relacionada com a esfera pessoal do cantor.

Ainda assim, decidiu assinalar o esforço de Miguel Azevedo, considerando que a sua presença em estúdio, apesar das dores, demonstrava o compromisso com o público e com o trabalho.

«Ontem, no Alentejo, teve um pequeno acidente e hoje está aqui com dores, cumprindo a função de cantor convidado e de jurado convidado», acrescentou o apresentador, classificando a atitude como uma demonstração de profissionalismo.

Visivelmente tocado pelas palavras de reconhecimento, Miguel Azevedo confirmou que tinha decidido cumprir o compromisso assumido e resumiu a sua perspetiva sobre a profissão numa frase: «É verdade, um espetáculo não para».

A declaração do cantor encerrou o momento de homenagem em direto, num reconhecimento da dedicação que demonstrou ao manter a presença no programa, apesar do acidente.