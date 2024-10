Programa internacional chega a Portugal para ajudar mulheres futebolistas a progredirem na carreira

Link To Leaders

O ‘The Second Half’ é um programa de desenvolvimento de carreira para mulheres futebolistas, que está a chegar a Portugal para as apoiar na transição para novas fases profissionais, ajudando-as a reconhecer que as competências adquiridas no desporto são transferíveis para outras áreas.

O “The Second Half” oferece formações internas e externas em áreas como literacia financeira, branding pessoal, planeamento de carreira, comunicação e liderança. Além disso as participantes terão ainda acesso a mentores, estágios e experiências profissionais, com o objetivo de facilitar uma transição bem-sucedida para a vida após o futebol, explicou a Visa em comunicado.

Aberto a jogadoras atuais e ex-jogadoras da Primeira Divisão da Liga de Futebol Feminino, o programa decorrerá online para se adaptar à agenda das atletas. As inscrições abrem em novembro.

Promovido pela Visa, em parceria com o Banco BPI e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o programa é composto por formação que consiste na oferta de sessões interativas adaptadas às necessidades das jogadoras, networking, através da criação de uma rede de contactos para explorar novas oportunidades profissionais, e mentoria em diversas áreas, fora do mundo do futebol.

Gonçalo Santos, Country Manager da Visa em Portugal, afirmou que “o desporto não é apenas uma poderosa plataforma para promover a igualdade de género e capacitar as mulheres. Também verificamos uma forte correlação entre a prática desportiva e o sucesso na vida profissional”.

