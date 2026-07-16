Ex-futebolista de 22 anos e namorada de um craque internacional desperta curiosidade nas redes

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Segundo a revista People, Isabel Haugseng Johansen, de apenas 22 anos, é muito mais do que a namorada de Erling Haaland. Ex-futebolista e influenciadora digital, a jovem conta já com cerca de 1,8 milhões de seguidores no Instagram e tem despertado uma crescente curiosidade entre os fãs de futebol. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em dezembro de 2024, mas continua a manter a vida privada longe dos holofotes.

Uma ligação que começou na infância

Embora hoje seja conhecida pela relação com uma das maiores estrelas do futebol mundial, Isabel também tem um percurso ligado ao desporto. A jovem jogou no Bryne FK, o mesmo clube onde Haaland deu os primeiros passos na modalidade, tendo ambos crescido na mesma localidade, na Noruega.

De acordo com a publicação norte-americana, os dois conhecem-se desde a infância, mas a relação amorosa apenas terá começado por volta de 2021. Em declarações divulgadas em 2025, o próprio jogador revelou que foi Isabel quem tomou a iniciativa e lhe enviou a primeira mensagem.

Uma paixão em comum: o futebol

A paixão pelo futebol continua, aliás, a ser um dos principais pontos de ligação entre ambos. Citado pela People, Haaland admitiu que o facto de a namorada ter sido futebolista faz com que esta compreenda melhor as exigências da carreira de um atleta de elite.

Apesar de preferir uma vida discreta, Isabel tem acompanhado de perto o percurso do namorado, surgindo ocasionalmente ao seu lado em algumas das suas maiores conquistas.

A chegada do primeiro filho

Em dezembro de 2024, o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho, um menino, continuando, no entanto, a proteger ao máximo a privacidade da família e a evitar grandes exposições mediáticas.

Segundo a Fox Sports, que cita declarações do jogador à Associated Press, a paternidade teve um impacto muito positivo na vida do futebolista. "Quando chego a casa, consigo desligar do futebol e simplesmente relaxar", explicou o avançado norueguês, acrescentando que nunca se sentiu tão bem física e mentalmente.

A chegada do primeiro filho marcou, assim, uma nova etapa na vida do casal, que continua a privilegiar a discrição e a proteger a intimidade familiar, apesar da enorme atenção mediática que rodeia uma das maiores estrelas do futebol mundial.

Da paixão pelo futebol ao mundo da moda

Embora tenha começado por se destacar nos relvados, Isabel tem vindo a construir o seu próprio percurso no universo da moda e dos conteúdos digitais. Segundo a revista ELLE, a jovem foi capa da revista norueguesa KK Magazine em junho de 2026 e tornou-se embaixadora da marca de joalharia Langgaard, estando também envolvida no desenvolvimento de uma coleção própria.

Numa entrevista recente, Isabel explicou que a moda se tornou uma forma de expressão pessoal, admitindo que o seu estilo evoluiu bastante nos últimos anos, sobretudo após a chegada do primeiro filho. A jovem revelou ainda que se inspira em figuras como Princesa Diana, Grace Kelly e Kendall Jenner.

Assim, para além de ex-futebolista e mãe, Isabel Haugseng Johansen começa também a afirmar-se no universo da moda e dos conteúdos digitais, seguindo um percurso próprio para além da relação com uma das maiores estrelas do futebol mundial.